Le Crédit du Nord ne veut plus héberger les comptes du club de Lille , ni même accorder la moindre ligne de crédit selon. La banque a annoncé cette rupture le 6 novembre dernier par lettre recommandée, qui prend effet un mois plus tard, soit le 6 Décembre prochain, notamment parce qu'elle n'a plus les moyens de gérer les comptes du club de Gérard Lopez.Pour éviter tout retard de paiement, le LOSC a même décidé de verser les salaires du mois de novembre dès aujourd'hui. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une banque en ligne luxembourgeoise qui accepte encore d'héberger les comptes du club.On parle trop souvent des méfaits d'internet et pas assez de ses vertus !