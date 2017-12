Le LOSC interdit de recrutement !

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La carte Electron du LOSC est bloquée.Dans son rendu de décisions du jour, la DNCG a sursis à statuer sur le cas du Paris FC . Elle n'a aussi pris aucune mesure contre le PSG Metz et Auxerre , et décidé d'un encadrement de la masse salariale pour le Gazélec et l' AC Ajaccio . Et puis il y a le LOSC : «» dès le mercato d'hiver, la sanction du gendarme est tombée comme un couperet. Luis Campos va pouvoir s'activer à ventiler cette vilaine odeur de sapin qui traîne dans les couloirs de Luchin.