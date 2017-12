43

JB

Franck Passi et Christophe Galtier semblaient en pole position pour s'asseoir sur le banc des Dogues. Et c'est le second qui devrait reprendre le flambeau de Marcelo Bielsa , rapporte. Galtier, 51 ans, est libre depuis son départ de Sainté en fin de la saison dernière, après plus de huit saisons passées dans le Forez. Il aura fort à faire avec un LOSC 18de Ligue 1 à l'issue de la 19journée.Christophe sera à l'heure pour la galette des rois.