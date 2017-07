AS

LOSC Story.Deux semaines après la reprise officielle, onze joueurs non désirés par Marcelo Bielsa ont été conviés ce lundi à une reprise parallèle dans le « loft » du LOSC en attendant leur départ. En plus du capitaine Rio Mavuba , on retrouve Vincent Enyeama Marvin Martin , Naïm Sliti, Eder Eric Bauthéac , Junior Tallo, Lenny Nangis, Stoppila Sunzu et Julian Palmieri Ce dernier a d'ailleurs pris cette mise à l'écart avec humour en postant sur les réseaux sociaux une photo de lui avec Mavuba et Basa dans les vestiaires.Jean-Edouard Palmieri et Loana Basa.