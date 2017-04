Le loft des Verts, la mauvaise idée

Comme en 2011, trois Stéphanois se retrouvent bannis de l’équipe première. Sauf que cela s’était mal terminé pour le club français il y a cinq ans. Sans compter que les joueurs vivent forcément mal cette douloureuse expérience.

1

Mises à l'écart injustes ou justifiées ?

Dialogues de sourds

Quand la justice se réveille

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bryan Dabo, Oussama Tannane et Nolan Roux . Trois joueurs écartés du groupe professionnel jusqu’à l'été minimum. Trois salaires dépensés chaque mois par Saint-Étienne pour des footballeurs qui ne porteront plus le maillot de l’équipe première cette saison. Trois éléments auparavant importants dans l’effectif chassés par Christophe Galtier . L'explication ? «, a justifié l'entraîneur.(...)» Voilà pour les raisons sportives. Certes, le contexte chez les Verts n’est pas tout à fait le même. Reste qu'il rappelle tout de même étrangement la période 2011 des lofteurs à Sainté.À l’époque, les pestiférés s’appellent Moustapha Bayal Sall , Sylvain Monsoreau et Boubacar Sanogo. Dès le début de la saison 2011-2012, les trois malheureux sont invités à vider leur casier personnel, ne plus se rendre aux petits-déjeuners communs, laisser leur place de parking à disponibilité des autres, oublier la photo officielle ainsi que les invitations de match pour les proches. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que les principaux intéressés n’auraient pas montré un investissement suffisant aux yeux de leurs dirigeants, comme le précise Roland Romeyer dans les colonnes du: «"Vous ne voulez pas me prolonger, mais vous pouvez compter sur moi"L’objectif est donc de les priver de ballons jusqu’à ce qu’ils perdent patience et trouvent un nouveau point de chute. En espérant ne pas payer les 4,5 millions de salaire potentiels sur l’année (1,56 pour Sall, 1,14 pour Monsoreau et 1,8 pour Sanogo).Sauf que, s’ils ont l’habitude de se soumettre à cette destinée, les lofteurs empruntent cette fois le costume des insoumis. Comme Bafétimbi Gomis le fera à l’Olympique lyonnais dans un autre registre (pour pouvoir partir libre). Le trio balance donc son spleen danset dénonce ces méthodes loin d’être douces. Pas bousculée pour un sou, l’ASSE ne bouleverse pas sa tactique et confirme la couleur dans un communiqué officiel : «Se pensant intouchable juridiquement parlant, le club français continue donc de lâcher des billets pour des salariés au chômage technique tout en les poussant dehors. Résultat : Sall est finalement prêté à Nancy en janvier 2012... alors que Sanogo est licencié pour faute grave et le contrat de Monsoreau résilié d’un commun accord. Sauf que l’histoire ne s’arrête pas là. Outre la mauvaise image laissée – Monsoreau parlant d’un «» et d’une structure qui lui a fait subir «» et «» –, Sainté est condamné trois ans plus tard à 909 000 euros de dommages et intérêts à l’intention de Sanogo et à 180 000 euros de rappel de salaire pour Monsoreau. Les Verts sont désormais prévenus.