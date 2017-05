Le lapsus d'Aulas sur Lacazette

0

Lapsus révélateur.Auteur d'un doublé hier soir à Montpellier Alexandre Lacazette ne s'arrête plus de marquer. Mais le joueur formé à l'OL est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, et c'est Jean-Michel Aulas qui l'a confirmé en faisant un petit lapsus au micro de Canal+.Lacazette ayant marqué son 97et 98buts dans le championnat français hier soir, il ne lui en manque plus que deux pour passer la barre des cent. Et son président ne s'est pas gêné pour en parler : «» . Une annonce à laquelle le journaliste a immédiatement répondu : «» . «» , a enchainé le dirigeant rhodanien.Pour une fois qu'Aulas ne tourne pas autour du pot.