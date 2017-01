Le kop de Dresde toujours interdit de stade

0

Ni oubli, ni pardon.L'enfant terrible du football allemand de l'Est a du mal à du mal à se défaire de l'étiquette sulfureuse qui colle à ses supporters ultras. Le 20 août dernier, les Dresdois recevaient le RB Leipzig , récemment promu en Bundesliga. Si la partie a tourné à l'avantage du Dynamo, le spectacle était ailleurs. Comprenez dans le kop, d'où a été jetée une tête de taureau et où les banderoles mençantes étaient si nombreuses que 90 minutes n'auraient pas suffit pour toutes les lire.Pour ce comportement jugé anti-sportif, le club de la Florence de l'Elbe avait été condamné en novembre à une amende record de 60 000 euros et à une fermeture partielle de son kop, le K-Bloc. Sanctions pour lesquelles il a entre temps fait appel.Mais le verdict ne visait pas seulement le match du 20 août. D'autres rencontres de championnat étaient également citées, au cours desquelles l'utilisation de fumigènes et des messages insultants envers l'adversaire avaient été observés. Le jugement en appel a pris en compte les efforts réalisés depuis par le Dynamo en matière de sécurité, en interdisant notamment de stade un certain nombre de fauteurs de troubles et en renforçant ses contrôles de sécurité. Au final, les Dresdois ont obtenu une remise de 20 000 euros sur l'amende à payer, mais le K-Block restera vide pour le choc du 5 février face à l'Union Berlin.Déjà ça de gagné.