Le journal de l’année NBA par TrashTalk

Pour revivre toute l'année 2017 en NBA...

Après un joli succès pour la première édition de son journal de l’année 2016, TrashTalk (vous savez, notre cousin fan de balle orange qui vit la nuit et ne dort pas le jour) remet ça avec une édition cette fois-ci logiquement consacrée à 2017.Comme chaque année depuis cinq ans, l’équipe TT a présenté, analysé voire raillé l’actualité de la NBA, des joueurs français partout dans le monde et des compétitions internationales.Parmi plus de 6500 articles écrits, 137 ont été choisis, retravaillés et minutieusement emballés. Stephen Curry, LeBron James, Joel Embiid, Kevin Durant, Rudy Gobert mais aussi Yogi Ferrell et Kobe Bryant : tous sont présents. La crème de la crème, les articles les plus marquants ont été réunis pour retracer 365 jours collector pour le monde du basket. Le tout assaisonné de petits bonus exclusifs avec les ressentis des membres de la rédaction sans aucun filtre.Le format reste le même : un PDF téléchargeable ICI , le sommaire est cliquable pour un confort de navigation maximal à l’intérieur du journal et le prix… Le prix de 3€ va vous obliger à y réfléchir au moins une demi-seconde avant de faire péter la CB !