Le jour où Weah est parti en coast to coast

L'attaquant libérien avait cette capacité à marquer des buts rarement banals, le plus marquant est sans aucun doute celui inscrit contre le Hellas Verone il y a vingt ans. Les protagonistes de l'époque se souviennent.

444

Youtube

« On était pourtant bien en place... »

« Pourquoi ne l’ont-ils pas descendu ? »

« Un mélange d’énervement et de rire »

Youtube

Par Valentin Pauluzzi

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» C’est la première réaction de Diego Caverzan lorsqu’on lui demande d’apporter son témoignage sur ce but légendaire. «» , s’esclaffe-t-il. Et pourtant, ce n’est pas lui qui a eu le pire rôle de figurant dans cette scène qui a marqué l’histoire du football. Le délit a eu lieu à la 85minute d’une rencontre Milan-Hellas Verone comptant pour la 1journée de la Serie A édition 1996-97. Lesmènent 2-1, corner des Véronais mal tiré par Alessandro Manetti,contrôle le ballon dans sa propre surface et se lance dans une chevauchée de quatorze touches de balle en 85 mètres et quatorze secondes. Un parfait alliage de technique, légèreté, résistance et cynisme. Le monde est à ses pieds.Gigi Cagni avait préparé la rencontre minutieusement, avec cette science tactique qui l’avait distingué lors de sa précédente expérience à Piacenza. Ce jour-là, le Hellas fait son retour en Serie A après quatre saisons d’absence et débute face au champion en titre. Tabárez, qui a succèdé à Capello, n’a pas encore les idées claires. Il y a un coup à jouer. De fait, à la pause, le promu rentre aux vestiaires sur le score de 1-0. Totò De Vitis a su profiter d’une mésentente entre Sebastiano Rossi et Billy Costacurta, mais Marco Simone se déchaîne et inscrit deux buts en deuxième période, Weah étant l’auteur de la passe décisive sur le second. Les minutes s’égrènent, mais les visiteurs sont encore dans le coup et obtiennent un corner intéressant. L’entraîneur à moustache témoigne : «» Caverzan lui fait écho : «. » L'arrière gauche est l'opposant le plus proche lorsque le Libérien exécute le premier bon geste, un amorti contrôle orienté qui le met dans la direction du but. Attention danger.Weah a le champ libre et galope, l’ancien défenseur continue de rembobiner : «» L’ancien ailier du Milan se souvient également : «» Caverzan poursuit : «» Colucci le presse derrière, Fattori pose un tacle devant. Le numéro 9 bénéficie d’un rebond favorable et s’en sort avec une demi-roulette. Cagni suit tout cela du banc de touche : «» Weah résiste et repart de plus belle : «» , conclut Caverzan. Plat du pied sécurité du droit malgré la bonne sortie à ras de terre du portier Gregori. Petit filet. But.Le grand George est fou de joie et prend même un jaune pour avoir trop exulté, mais en zone mixte, il est beaucoup plus calme : «» , décrypte Eranio. En effet, quelques minutes plus tard, Baggio donne le coup de grâce, bien servi par... Eranio : «» , s’amuse ce dernier. Côté Vérone, Cagni ne tournera pas le couteau dans la plaie : «» Une façon comme une autre d'entrer dans l'histoire, comme onze ans plus tôt, lorsque lesavaient déjà été les spectateurs privilégiés d'un coup de génie.