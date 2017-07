Le jour où tout le monde a cru que Luc Besson allait investir au Paris FC

Bien aidé par le SC Bastia, le Paris FC est de retour en Ligue 2. Une nouvelle page pour le club francilien, à l’ambition capitale. Une page qui aurait pu commencer il y a six ans avec un mec doué pour écrire de belles histoires. Juin 2011, la bombe est lâchée : Luc Besson va s’offrir le Paris FC. Incarnation de la réussite française, cinéaste à succès et surtout millionnaire, le Parisien de naissance serait tombé amoureux du grand bleu des maillots du PFC. La rumeur enfle, la presse s’emballe. Un peu trop. En réalité, le réalisateur n’a jamais voulu dépenser un centime pour le foot. D’ailleurs, il n’y connaît absolument rien. Retour sur le jour où Luc Besson n’a pas du tout voulu acheter un club de foot.

Un imbroglio médiatique parisien

Oxmo Puccino, Pape Diouf et dauphins

Tous propos recueillis par Adrien Hémard.

31 juin 2011, siège d’EuropaCorp, studio de cinéma fondé et détenu par Luc Besson. Entre deux tournages, le réalisateur français a donné rendez-vous aux dirigeants du Paris FC, Guy Cotret et Pierre Ferracci. Un an après l’approche de Bernard Tapie, une autre grande figure française se positionne pour le rachat du PFC et va enfin en faire le deuxième club de la capitale. Même si, pour l’heure, un léger contretemps pousse EuropaCorp à retarder la réunion. C’est en tout cas ce que croit savoir la presse francilienne. En réalité, cette rencontre n’aura jamais lieu. Pire, elle n’a jamais été prévue, puisque qu’en vérité, Luc Besson n’a aucune intention de racheter le Paris FC.À l’époque, le PFC vient de terminer sa saison dans le ventre mou de National, à une douzième place loin des objectifs de montée clamés par le club malgré «» selon le président Cotret. Bref, une fois de plus, le PFC a déçu. Décidé à jouer dans la cour des grands, le Paris FC reste un Minimoy dans l’ombre du PSG. Une situation appelée à changer. C’est dans ces conditions que naît la folle rumeur de l’intérêt prononcé de Luc Besson pour le club. La presse est unanime et formelle, led’Hollywood s’apprête à racheter le PFC dans un projet porté par Yassine Belattar, humoriste en pleine ascension. Très vite, le nom de Pape Diouf circule aussi. Tout s’emballe, l’affaire est pliée. Puis, badaboum, plus rien. La fameuse réunion censée conclure le deal sonne en vérité son clap de fin. Ou plutôt l’absence de cette réunion. «» , témoigne Yassine Belattar.Après la nouvelle de cette rencontre avortée, EuropaCorp met définitivement les choses au clair dans un communiqué : «» La suite, c’est Yassine Belattar qui l’explique : «» Là est le cœur de l’imbroglio médiatique. Le véritable candidat au rachat du Paris FC est en fait Yassine Belattar, qui cherche simplement des soutiens de poids. Le jeune humoriste pense alors à Besson : «» Une alliance de circonstance.Une démarche mal expliquée à l’époque, que détaille aujourd’hui Yassine : «"Luc Besson rachète le PFC"» À l’heure du bilan, Belattar accuse donc la presse parisienne de s’être emparée d'un sujet qu'elle ne maîtrisait pas du tout. «» Une situation qui sonne la fin de l’entente entre Belattar et Besson, qui, lors d’un dîner au resto, annonce à Yassine qu’il ne peut plus le soutenir moralement à cause de ces rumeurs. La faute notamment à la capitalisation en bourse d’EuropaCorp, dont l’action pourrait s’écrouler à cause de telles rumeurs.Un coup dur pour Yassine, qui garde néanmoins un bel atout dans sa manche : Pape Diouf. L’ancien président de l’OM faisait, lui, bel et bien parti intégrante du projet. «» Un vrai faiseur de miracles, ce Pape. Mais aujourd’hui, Yassine reconnaît que la venue d’un tel président était disproportionnée pour le PFC de l’époque. Passé entre-temps par l’AJ Auxerre, l’humoriste est enfin parvenu à intégrer Paris FC en tant que conseiller du président. Aujourd’hui, il se prépare à nouveau à entrer dans le capital du club, en toute discrétion pour ne pas ternir son image d’humoriste : «» Six ans plus tard, l’humoriste a retenu la leçon et clarifie définitivement la situation : «» Bientôt un remake de? C’est bien connu, Luc Besson aime le grand bleu.