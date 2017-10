Le jour où Thierry Henry a honoré sa première sélection en Bleu

Il y a vingt ans, le 11 octobre 1997, la France du foot ne le surnommait pas encore « Titi » , les Irlandais ne le traitaient pas encore de tricheur et on était alors loin de s'imaginer qu'il irait taper la discute avec Sarkozy à l'Élysée. C’est pourtant ce soir-là que l’aventure de Thierry Henry chez les Bleus a pris forme. Flash-back.

Un match compliqué

« Titi n’est jamais stressé ou tendu »

Le début d’une histoire

Par Maxime Delcourt

En qualité de pays organisateur, la France est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du monde en ce soir du 11 octobre 1997. La rencontre face à l' Afrique du Sud ne doit donc être qu’une formalité. D'autant qu'elle se joue à domicile, dans un stade Bollaert-Delelis qui n’affiche pas complet (29 677 spectateurs), mais reste chaud bouillant. «» , précise d’ailleurs Stéphane Guivarc’h, qui en profite également pour rappeler l’importance à l’époque d’aller à la rencontre des différentes villes de France , de créer un lien avec le public tricolore.Comme dans tout bon film hollywoodien, l’opération séduction va pourtant s’avérer mitigée. La faute à une équipe sud-africaine plus dangereuse que prévue, à ce but pris à cinq minutes de la pause par Bartlett, mais aussi à ce onze type largement remanié par Aimé Jacquet . En clair, le sélectionneur a décidé de faire tourner et de lancer dans le grand bain plusieurs joueurs à l'approche de la Coupe du monde. C'est le cas de Lionel Letizi , d' Alain Boghossian (qui remplace Petit à la 31minute), de Stéphane Guivarc'h et de Thierry Henry . Une récompense logique pour ce dernier, champion de France avec l’ ASM , élu meilleur espoir de D1 et dont le nom commence à faire fantasmer un peu tout le monde. «, restitue aujourd’hui Guivarc’h.À l’époque, Henry dit pourtant regretter l'absence d’une sélection antillaise, celle qu’il aurait choisie s’il avait eu le choix. Un propos sujet à polémique ? L’époque ne s’y prête pas. Et les espoirs suscités par « Titi » au sein du groupe France ne laissent déjà aucune place au doute quant à son investissement chez les Bleus : «, rembobine celui qui allait devenir son associé sur le front de l’attaque d’ Arsenal quelques années plus tard, Robert Pirès Face à l’Afrique du Sud, Henry ne fait pourtant pas de miracles. D’ailleurs, c’est à Guivarc’h et à Ibrahim Ba que la France s’en remet pour obtenir de justesse une victoire pourtant promise. Si l’attaquant d’Auxerre n’a même pas pris le temps de célébrer son premier et unique but en Bleu, rapatrié illico en Bourgogne par Guy Roux en personne, il se souvient malgré tout de la gueulante poussée par Aimé Jacquet : «» Et Pirès d’ajouter : «Thierry Henry, lui, a peut-être cru avoir raté sa chance lorsque le sélectionneur ne l’a pas appelé pour les deux matchs qui ont suivi cette rencontre face à l’Afrique du Sud. Non convoqué pour affronter l’Écosse et l’Espagne, l’attaquant français ne doute pas pour autant : «» , tente d’ailleurs de nuancer Stéphane Guivarc’h. Robert Pirès, lui, préfère y voir un choix du sélectionneur : «» Après tout, s'il n’a pas mis de but ce soir-là, Henry en claquera 51 jusqu’en 2010. Le premier ? Symboliquement, il l’inscrit face à l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde. «, croit savoir Pirès, qui conclut :» Les applaudissements sur transversales ratées, aussi.