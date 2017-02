Le jour où Ronaldo ne valait pas 15 000 dollars

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

N'importe quel François Fillon vous le dira : parfois, une décision prise à la va-vite peut changer toute une carrière.Le site brésilien UOL a déterré un document qui aurait pu changer la trajectoire de Ronaldo , le vrai, le beau, le gros. En 1992, le recruteur Kalef Joao Francisco Neto envoie une lettre au président de l’époque, José Eduardo Pimenta Mezquita : «(l'entourage, ndlr)» . Le président refuse, et propose 7 500 dollars, pas un de plus. Partant du principe qu'on ne marchande pas Ronaldo comme un vulgaire tapis d'orient, l'entourage tourne donc le dos à Sao Paulo.Finalement,(qui ne l'est pas encore à l’époque) se dirige vers Cruzeiro, où il signe en 1993. Bilan comptable : 12 buts et 3 passes décisives en 14 matches de championnat. José Eduardo Pimenta Mezquieta se rend sans doute compte qu'il s'est planté. Mais c'est déjà trop tard. En 1994, Ronaldo s'en va casser des reins aux Pays-Bas : il est transféré de Cruzeiro au PSV Eindhoven , pour environ 6 millions de dollars. La suite ne sera qu'amour, gloire et obésité.Qui sait ce qu'il serait advenu de la carrière de Ronaldo s'il avait signé à Sao Paulo ? Peut-être n'aurait-il jamais eu l'honneur de côtoyer Benoît Cauet