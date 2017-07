Le jour où Rodez a fait dérailler le PSG

On entend souvent que le PSG a de la chance au tirage de la Coupe de France. Contrairement à ses acolytes de Ligue 1, c’est juste que le club parisien tient son rang face à des équipes amateurs. À deux exceptions près : Clermont, en 1997, et Rodez, en 2009. Sous les grêlons de l’Aveyron.

Lors des OM- PSG , Jérôme Rothen a toujours pris un malin plaisir à chambrer le public marseillais et se faire détester du Vélodrome. À Furiani, le Parisien recevait des boulons dans la gueule. Avec l’AS Monaco , en Ligue des champions, il a visité certains des plus prestigieux stades européens. Plus tard, il a connu la bouillonnante ferveur des supporters turcs lors d’une pige au MKE Ankaragücü. Bref, Rothen a trimbalé sa patte gauche et sa crinière blonde dans pas mal de chaudrons, mais pourtant il l’assure : l’ambiance la plus hostile qu’il ait connue, c’est celle du stade Paul-Lignon de Rodez... «, racontait en janvier dernier celui qui s’est reconverti comme consultant, sur RMC.(de la taille d'une balle de golf, ndlr)Le «» , comme le qualifie Rothen, remonte au mercredi 4 mars 2009. Rodez, qui squatte le ventre mou du National, affronte le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France . Pour accueillir le club de la capitale en pleine semaine, le RAF – pour Rodez Aveyron Football – préfère son modeste écrin à une délocalisation dans une plus grande enceinte de la région, comme Toulouse ou Albi. L’ambiance hostile contre les Parisiens ? «, tranche Rémy, étudiant à l’époque et Aveyronnais pur jus, qui était présent en tribune avec ses potes.Et pourtant, Paul Le Guen avait mis la grosse équipe. Lui, l’adepte du turnover lors des matchs européens au cachet notable (comme le 3-1 reçu à Schalke au début de la saison, et une qualification pour les 16de finale de la C3 arrachée lors du dernier match de la poule face à Twente), choisit d’aligner tous ses meilleurs joueurs à Rodez ! Avec les suspensions de Makelele et Sessègnon, et la blessure de Sakho, voilà le onze titulaire : Mickaёl Landreau – Ceará, Traoré, Camara, Armand – Pancrate, Chantôme, Clément, Rothen – Luyindula, Hoarau. Le PSG est alors en pleine forme : deuxième de Ligue 1, il vient de dérouiller le VfL Wolfsbourg (champion d’ Allemagne , cette année-là) en Coupe UEFA. Et cela va se vérifier d’entrée de jeu.Un coup franc lointain botté par Jérôme Rothen et c’est le grand Sammy Traoré qui ouvre le score de la tête, à moins que ce ne soit de l’épaule – (0-1, 10). Ce but va paradoxalement libérer les Ruthénois. «» , situe l’entraîneur Franck Rizzetto . Le coach du RAF se rappelle les conditions dantesques : «» Mais le stade bouillonne à l’unisson quand le RAF égalise au milieu de la seconde période sur une frappe en force de Jérémy Choplin . «» , lâche le buteur. Dans le temps additionnel, Guillaume Hoarau donne des sueurs froides aux Aveyronnais, mais le score reste bloqué à 1-1. Rodez emmène le PSG en prolongation.Après le portier ruthénois, c’est Mickaël Landreau qui sort une parade de classe. Et puis vient la 116minute : quand Jérémy Choplin décoche une frappe à trente mètres des cages. Tout le stade Paul-Lignon retient son souffle... et exulte ! Rodez mène 2-1. À vitesse réelle, Landreau passe pour une passoire, sauf que c’est Tripy Makonda qui dévie la trajectoire. «» , avoue Jérémy Choplin, milieu défensif mué enbuteur. L’ambiance devient incandescente, et la «» explose quand Miguel Pacios scelle l’exploit du RAF dans les derniers instants.» , se marre Franck Rizzetto . Il y a les 6 000 supporters en jaune et rouge en tribunes, les 1 500 qui n’ont pas pu se procurer un billet rassemblés devant l’écran géant de la salle de spectacle municipale, et même les internes du lycée Foch qui avaient une vue imprenable sur le terrain depuis les salles de classe de leur bahut. Bientôt, c’est tout Rodez qui envahit l'avenue Victor -Hugo et se donne rendez-vous devant la cathédrale pour «» , narre Jérémy Choplin . «» , reprend Rémy, le supporter, qui prolongera la fête avec le reste de l’équipe en boîte de nuit. Comme quoi, ça valait le coup de se prendre des grêlons sur la tronche pendant toute la seconde période.