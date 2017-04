Le jour où Rennes a passé 20 minutes en Ligue des champions

Il y a dix ans contre Lille, le Stade rennais passait a une seconde d'une place sur le podium. Frédéric de Saint-Sernin, Pierre Dréossi, Bruno Cheyrou et Daniel Moreira reviennent sur un moment que Nicolas Fauvergue a décidé de gâcher.

« Un mec comme Jeunechamp... Il était énervé parce que Fauvergue faisait le malin ! »

Tapis vert et maillot rose

Par Eric Carpentier

NB : le 26 mai 2007, la timbale du multiplex avait retenti 28 fois sur Canal +. Ce samedi, pour Lille-Rennes, c'est direction beIN MAX 8.

C'est une de ces histoires qui n'appartiennent qu'à la Ligue 1. Une histoire où Lille Bordeaux et Toulouse peuvent composer un carré magique le temps d'une soirée étoilée. 26 mai 2007 : Lille reçoit Rennes , Bordeaux va à Toulouse. Et puis Lens va à Troyes . Si Rennes gagne et que Lens et Bordeaux perdent, Rennes terminera la saison sur le podium, ce qui représenterait une première historique. À la 71minute, Bordeaux et Lens sont balayés (3-0). À la 74 Rennes ouvre le score. L'impensable est en route : Rennes va se qualifier pour les barrages de Ligue des champions. Oui, mais le Stade rennais a une réputation à tenir. Une réputation qui va se matérialiser par une égalisation de Nicolas Fauvergue à la dernière seconde pour les Lillois.À la technique, c'est Bruno . Cheyrou rembobine le match. 74minute : «» Avec la passe décisive du consultant de beIN Sports, «» Sauf que. Après quelques notes de Chopin au standard d'Acted, l'ONG qu'il dirige désormais, Frédéric de Saint-Sernin prend le relais : «» , commence le président rennais de l'époque. «» L'entraîneur breton, Pierre Dréossi , n'a pas non plus oublié ce funeste combo coup de patte d'Obraniak/coup de griffe du Fauve : «Pas question pour autant d'en vouloir à Faty. Ni pour l'actuel manager du Paris FC ni pour Daniel Moreira et sa feuille de buts blanche, cette saison-là : «» Ce qui passe moins pour le désormais entraîneur de la réserve lensoise, ce sont les secondes qui suivent l'égalisation : «(Fauvergue)(rires)» Une montée en pression validée par Cheyrou : «» C'est que le grand Nicolas et ses 14 buts en 124 matchs de Ligue 1 aiment Rennes . Saison précédente, même dernière journée de championnat : pour ses adieux au stade de la route de Lorient Alexander Frei plante un doublé et va qualifier sa future ex pour l'UEFA. Mais Fauvergue passe par là, réduit le score et ouvre la voie à l'égalisation de Bodmer, six minutes plus tard. Encore plus tard, en 2009, lorsque Rennes débarque au Stadium-Nord fort de 18 matchs sans défaite, c'est évidemment Fauvergue qui pousse Petter Hansson à marquer contre son camp et à mettre fin à la plus longue série d'invincibilité du club. Deux saisons (2006 et 2009) où Rennes finira le championnat à la 7place, sa préférée.Depuis, le Stade rennais a connu d'autres désillusions. À commencer par les finales de coupes, qui constituent un podium dont le président se serait bien passé : «» Finalement, 2007 reste même un bon souvenir sportif pour Fred le serein : «"écoute, c'est quand même bien, on est 4"."pas du tout, on est 5, on est 5, c'est pas possible d'en arriver là !""on est 4, c'est la meilleure performance de l'histoire du club !" » Dix ans plus tard, Dréossi ne hurle plus, il philosophe : «» De fait, après le match, les joueurs seront accueillis comme des héros à l'aéroport avant d'aller fêter la fin de saison. Et si Bruno Cheyrou la fera courte, Fred ' de Saint-Ser', lui, verra l'aurore de ses yeux fatigués. Une manière d'oublier, aussi.Car dans cette histoire, si Rennes est le dindon, c'est Toulouse qui braque le pompon. Et d'une façon qui ne passe toujours pas aux yeux du grand Cheyrou : «» Soit la décision de la LFP, trois jours avant, d'attribuer trois points à Toulouse à la suite de l'envahissement de terrain et à l'interruption de son match à Nantes , sur un 0-0 à la 87minute. Trois points qui remettent Toulouse dans la course et lui permettent de griller la politesse à Lens Bordeaux et Rennes sur la dernière journée. Du côté de la direction aussi, la pilule est difficile à avaler, même si Saint-Sernin y met du sien : «(rires) » Trois points à mettre, au mieux, au crédit du président toulousain qu'a connu Moreira ? L'attaquant passé par la ville rose n'est pas loin de le penser : «(rires) » Une belle façon de voir les choses. Car, comme le dirait presque De Coubertin, le plus important n'est pas de gagner, mais bien de chambrer. Pour une fois qu'un Rennais peut se le permettre...