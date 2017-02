Le jour où Mbappé a rembarré Arsenal

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'histoire se répétera peut-être, mais il faudra encore patienter.Nombreux sont ceux à souligner les points communs entre Thierry Henry et Kylian Mbappé. Par leur profil dans le jeu, mais aussi dans le parcours, puisque tous deux se sont révélés du côté de l'AS Monaco Arsène Wenger , n'étant pas le dernier à garder un œil sur les pépites du championnat de France , avait déjà réussi à faire venir Titi en 1999 avant d'en faire le roi d' Arsenal . La manager desa voulu remettre ça l'été dernier avec Kylian Mbappé, après avoir découvert son énorme potentiel sous les couleurs monégasques et en sélection championne d'Europe U19. Mais le coup de gringue n'a pas marché auprès du jeune ailier monégasque.» , a déclaré l'Alsacien en conférence de presse. «Si on veut pousser le parallèle avec son glorieux aîné jusqu'au bout, il faudrait dans un premier temps que Kylian aille se planter du côté de la Juve, accessoirement remporter la Coupe du Monde 2018, avant seulement de penser à briller du côté de Londres.