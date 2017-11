Le jour où Marseille a gagné à Bordeaux

« À l'époque, il n'y avait pas encore de rivalité entre Bordeaux et Marseille, mais ce match a marqué le début d'une histoire un peu spéciale entre les deux clubs. » Lorsqu'il s'agit d'évoquer la dernière victoire marseillaise à Bordeaux en championnat de France, Gernot Rohr a le sens de la formule aussi aiguisé que pouvaient l'être ses tacles. Au sortir de cette rencontre d'octobre 1977, personne ne se doute que c'est grâce à son score que le match restera dans les annales. En revanche, la blessure de Daniel Jeandupeux est dans tous les esprits.

Un os qui transperce la chaussette

« On a entendu le craquement de l'os, qui est sorti par le devant de la chaussette. »

Berdoll comme De Préville

« Je voulais que Jeandupeux sache que je n'avais pas fait exprès, mais il ne me croyait pas. »

Ce 1octobre 1977, au sortir d'une défaite 2-1 face à l'OM, ce n'est pas de la déception qui flotte dans le vestiaire bordelais du Parc Lescure. C'est de l'inquiétude. Pas pour la situation sportive des Girondins, englués à la dixième place, mais pour l'état de Daniel Jeandupeux. «, se souvient aujourd'hui Alain Giresse.. » Car un peu plus d'une vingtaine de minutes auparavant, la jambe droite de l'attaquant suisse a cédé, sous la pression du genou marseillais de Marc Berdoll. La blessure est horrible : double fracture ouverte. Daniel Jeandupeux ne le sait pas encore, mais à 28 ans, sa carrière de joueur est stoppée net. Dans ces conditions, au moment de rembobiner le film, aucun des protagonistes ne dit se souvenir du reste de cette rencontre.Marc Berdoll se souvient bien avoir marqué de la tête, mais ne sait plus s'il s'agissait du premier ou du second but olympien. Il s'agissait du premier, celui de l'égalisation, après un penalty transformé par Giresse. Quant au but victorieux, seul Victor Zvunka, son auteur, s'en souvient à peu près. «, narre l'actuel entraîneur de l'Horoya AC, un club guinéen, avant de reconnaître qu'à ce moment-là du match,» Sur le terrain, les jambes bordelaises sont en effet tétanisées, une minute à peine après le drame dont a été victime Daniel Jeandupeux.On joue la 70minute, lorsque l'attaquant bordelais file sur l'aile, avec Berdoll dans son dos. «» , précise Marius Trésor, alors marseillais. «» , récite Gernot Rohr, qui découvrait la D1. «» , selon Trésor. Quoi qu'il en soit, Marc Berdoll, lui, ne s'arrête pas. Et son genou percute l'arrière du mollet de Jeandupeux. «» , se rappelle Trésor. «» , précise Rohr. Sur la pelouse, c'est la stupéfaction. Tous les joueurs, ainsi qu'une bonne partie du public de Lescure, ont entendu le son de l'os qui se brise, tant le choc a été sec. Tous, sauf Marc Berdoll. «, raconte celui qui passe sa retraite en Moselle.. » À sa manière, c'est le public bordelais qui se chargera d'expulser l'attaquant de l'OM. Trois minutes plus tard, Ivan Marković, l'entraîneur marseillais, est obligé de le faire sortir, tant il est conspué.Lorsqu'il s'agit de décrire Marc Berdoll, le premier adjectif qui vient à l'esprit de Marius Trésor est aussi désuet qu'une victoire marseillaise en terre girondine : «» . «, s'empresse de préciser l'ancien défenseur.. » Sitôt rentré à Marseille, c'est ce que Marc Berdoll tente d'expliquer à Daniel Jeandupeux, en lui écrivant. «, assure Berdoll.. » Il faudra attendre 1995 et le jubilé de Berdoll, pour que les deux hommes se réconcilient. À ce moment-là, l'invincibilité bordelaise face à Marseille n'était que de 18 ans.