Le jour où Mariano a porté le maillot de la République dominicaine

Quatrième meilleur buteur de Ligue 1, Mariano Diaz semble plus proche que jamais de la sélection espagnole. Et pourtant, le 24 mars 2013, soit il y a cinq ans jour pour jour, l'ancien buteur du Real Madrid avait profité d'un match amical contre Haïti pour porter le maillot de la République dominicaine, pays de sa maman.

Les beaux yeux de la Mama

Marche arrière toute !

Par Steven Oliveira

Assis devant sa télévision, Mariano Diaz écoute avec attention la conférence de presse de Julen Lopetegui , avec l’espoir d’entendre son nom dans la bouche de l’actuel sélectionneur de l’Espagne. Raté, l’attaquant lyonnais a beau avoir claqué seize buts en Ligue 1 cette saison, l’ancien coach de Porto a préféré rappeler Diego Costa , qui rugit de nouveau depuis janvier et son retour à l’Atlético. Ironie du sort, si Mariano est sélectionnable avec la, c’est en partie grâce à son concurrent, qui avait prouvé que l’on pouvait très bien jouer deux matchs amicaux avec une sélection (le Brésil en l’occurrence) et défendre les couleurs d'un autre pays quelques mois plus tard. Car oui, comme Diego Costa Mariano Diaz a déjà porté le maillot d’une autre sélection : celui de la République dominicaine. Un pays qui commence à comprendre que cette rencontre face à Haïti du 24 mars 2013 n'aura jamais de petite sœur.Pour tout dire, cette rencontre de mars 2013 ressemble plus à un cadeau pour sa maman dominicaine qu’à une réelle envie de jouer pour ce pays, dans lequel Mariano n’avait plus mis les pieds depuis ses huit mois. C’est donc logiquement accompagné de sa Mariano Mejía, que l’attaquant qui évolue alors avec l’équipe C du Real Madrid traverse l'Atlantique pour affronter Haïti. Une maman qui ne cache pas son bonheur à: «Il faut dire que les 3000 supporters présents au Estadio Panamericano de San Cristóbal, pas vraiment habitués à encourager des salariés du Real Madrid, ne pouvaient que s’enthousiasmer devant le match de l’attaquant de 19 ans, auteur d'une passe décisive à Jonathan Faña, et d'un magnifique coup franc direct pour offrir la victoire aux siens (3-1). Heureux de ce succès, Mariano lâche alors un message d’espoir à sa sélection d’un soir au micro de la SIN : «Dans un pays qui ne vit qu’à travers le baseball, l’arrivée de Mariano en sélection est surtout l’occasion pour les Dominicains de s’intéresser un peu plus au foot alors que l'équipe nationale patauge à la 163place du classement FIFA. À l’initiative de cette arrivée, Franklin Grullón, directeur de banque, et Joaquín Vázquez, rabatteur des joueurs d’origine dominicaine en Europe, comme il l’explique à: «» Un projet qui semble avoir fonctionné pour Carlos Julio Martínez (Marbella) ou encore Tano Bonnín (Osasuna), mais pas pour Mariano Diaz qui, au fur et à mesure qu’il grimpe les échelons au Real Madrid, déclare son amour pour la sélection espagnole : «» Mais que la République Dominicaine ne crie pas défaite trop vite, en cas de non-sélection en Espagne dans les prochaines années, Mariano pourra toujours claquer un nouveau crochet et porter à nouveau le maillot. Et maman sera contente.