Le jour où Manchester United a éteint les Verts

Ce jeudi, l’AS Saint-Étienne se déplace à Old Trafford pour la première fois de son histoire. Pourtant, Sainté a bel et bien affronté les Red Devils en Coupe des coupes, à l’orée de la saison 77-78. Retour sur la dernière sortie européenne de la grande équipe des Verts, sur fond de hooliganisme.

« On a vu les Anglais arriver avec des couteaux »

Qualification sur tapis vert, puis déplacement à Plymouth

Par Florian Lefèvre

Propos de Christian Sarramagna et Christian Lopez recueillis par FL

» Chez plusieurs anciens Verts, difficile d’ouvrir la boîte à souvenirs. Quarante ans après, ça commence à dater. Mais là où les matchs contre le Dynamo Kiev , le Bayern Munich ou encore Liverpool sont entrés dans la légende et immortalisés dans les mémoires, le souvenir de la confrontation face à Manchester United en 1977, au premier tour de la Coupe des coupes, a laissé des traces plus éparses. Christian Sarramagna , lui, n’a rien oublié du contexte au match aller, à Geoffroy-Guichard. Deux ans après des incidents lors de la finale de la Coupe des champions 1975 disputée au Parc des Princes entre le Bayern et Leeds United, la France fait plus ample connaissance avec un phénomène que la Grande-Bretagne voit s’amplifier tout au long des: le hooliganisme – des jeunes fans, bien souvent issus des quartiers populaires, pour qui football rime surtout avec castagne et tournées de pintes.» , rejoue Christian Sarramagna . Aujourd’hui co-président de l’ ASSE , ce 14 septembre 1977, Roland Romeyer était présent dans le kop sud. Les supporters mancuniens se trouvent alors nez à nez avec les Stéphanois. «, racontait Roland Romeyer en décembre dernier, dans les colonnes du» Quarante-cinq minutes avant le début du match, c’est la pagaille en tribune, certains escaladent les grilles pour se réfugier... sur la pelouse. «» , poursuit Roland Romeyer Chez les joueurs, les incidents ne passent pas inaperçu. «» , lâche Christian Sarramagna, l’ailier gauche des Verts. Il n’y aura « que » des blessés à déplorer, 33 au total. Sans Dominique Rocheteau, convalescent, qui fera son entrée à l’heure de jeu, l’équipe de Robert Herbin manque de réussite devant la cage mancunienne tenue par «» Alex Stepney. En première période, Gordon Hill surprend la défense stéphanoise, mais son but est refusé pour hors jeu. Bis repetita après la pause. La troisième sera finalement la bonne pour le Mancunien, qui ouvre le score à la 77. Dans la foulée, Christian Synaeghel profite d’un mauvais dégagement pour égaliser en faveur des Verts. 1-1, score final. Un moindre mal pour des Stéphanois peu inspirés, avant le match retour en Angleterre.Coup de théâtre la semaine suivante : l’UEFA annonce l'élimination de Manchester à cause des incidents causés par les hooligans mancuniens. «» , regrette alors David Smith , président du Manchester United supporters club. Oui, mais voilà, l’AS Saint-Étienne refuse une qualification sur tapis vert. «» , se rappelle l’ancien défenseur Christian Lopez. Le match retour aura bel et bien lieu le 5 octobre, à Plymouth, à l’autre bout du Royaume. «» , lançait Arthur Albiston, interrogé il y a quelques semaines par le. Le défenseur mancunien reconnaît tout de même que sur la côte sud-ouest, l’atmosphère du Home Park était clairement en faveur des: «(les Stéphanois, ndlr)Comme à l’aller, le match n’est pas diffusé en France . Mais à l’heure de découvrir le résumé, la voix dépitée du jeune consultant Jean- Michel Larqué (transféré de l’ ASSE au PSG à l’été 77) trahit le résultat final. Malgré une entame prometteuse, les Verts s’inclinent devant les réalisations de Stuart Pearson et Steve Coppell , 2-0. Après trois épopées européennes (demi-finale de C1 en 75, finale de C1 en 76 et quarts de finale de C1 en 77), les Verts prennent la porte dès le premier tour de la Coupe des coupes. Aujourd'hui encore, Christian Sarramagna garde un goût amer de ce match aller, disputé dans des conditions «» . Toujours est-il que cette sortie signe la fin d’une époque dans le Forez. «» , conclut le Bayonnais. Il aura manqué ce sacre en Coupe d'Europe.