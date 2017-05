Le jour où le trio Motta-Matuidi-Verratti a éclos

Le 13 septembre 2013, Laurent Blanc profite des absences pour aligner pour la première fois la triplette Thiago Motta-Blaise Matuidi-Marco Verratti qu’on connaît si bien aujourd’hui. Et qui a traversé les années en constituant la base du Paris Saint-Germain roi de France.

2

Une victime : Pastore

Vidéo

Un milieu toujours pas remplacé

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Unai Emery l’a souhaité, mais il n’a pas pu. Choisi l’été dernier pour transformer le Paris Saint-Germain, l’entraîneur espagnol devait imposer ses méthodes, sa réflexion, son style de jeu et son schéma tactique. Concernant ce dernier point, c’est pour l’instant un échec. Très chaud à l’idée d’installer son 4-2-3-1, plus vertical et moins dans la possession, Emery a très vite dû se résoudre à l’évidence : cette saison encore, le onze de la capitale devait s’articuler autour du milieu de terrain à trois formé par Thiago Motta Blaise Matuidi et Marco Verratti. Et pour cause : ce trio s’est rendu quasiment indispensable, au moins sur la scène nationale, depuis cinq ans, et représente le socle du règne parisien en France.Pour retrouver l’origine de cet entrejeu, il faut remonter au 13 septembre 2013. À cette date, le PSG sort d’un titre de champion – son premier sous l’ère qatarie –, mais ne constitue pas encore l’ogre qui dévore tous les trophées du pays. Mais qu’il va bientôt devenir, en grande partie grâce à ce 13 septembre, justement. En déplacement à Bordeaux, les hommes de Laurent Blanc , bien qu’invaincus depuis quinze matchs en Ligue 1, ne sont toujours pas montés sur le podium du championnat après quatre journées (deux nuls et deux victoires). L’absence de Javier Pastore pousse le technicien français à bouleverser son 4-4-2 (avec l’Argentin à gauche et Lucas Moura à droite) en 4-3-3. Avec, donc, la triplette Motta-Matuidi-Verratti. C’est la toute première fois que les trois joueurs sont alignés seuls au milieu et de cette manière. Ils ont certes été titularisés d’entrée en même temps un an plus tôt contre Toulouse (avec Pastore en dix) et à Montpellier (dans un 4-3-3 qui ressemble à celui-ci), mais jamais avec Motta en pointe basse du triangle., note Jérémie Bréchet , Girondin en tribunes lors de ce match."Wouah, ils sont trop forts comme ça !"» Avec Hervin Ongenda ailier gauche, Edinson Cavani sur le banc et Ezequiel Lavezzi indisponible, Paris impressionne de sérénité, de maîtrise technique et de stabilité tactique. Comme un symbole, Matuidi ouvre le score à la demi-heure de jeu sur une action collective sublime, et Verratti offre le deuxième but à Lucas à la 64minute, qui marque alors pour la première fois dans l’Hexagone. «» , admire encore Bréchet. Les statistiques confirment : 61% de possession et douze tirs (sept cadrés) à quatre (un seul cadré).Le vice et l’expérience de Motta, l’endurance et la projection de Matuidi, la malice et la qualité technique de Verratti : sur le papier comme dans la réalité, l’association ne peut que marcher. «, continue l’ancien Bordelais.» L’hégémonie du PSG, qui remportera par la suite toutes les épreuves nationales avec ce milieu de terrain, peut véritablement débuter. «, précise Bréchet.Le hasard fait donc bien les choses, puisque ce sont réellement les absences (Pastore, Lavezzi), les méformes (Cavani, Jérémy Ménez ) et le manque d’expérience (Kingsley Coman, Adrien Rabiot) qui ont permis à Blanc de trouver la bonne formule. «» Arrivé durant l'hiver 2013-2014, Yohan Cabaye l'apprendra à ses dépens. Et des années plus tard, malgré Adrien Rabiot, Emery cherche toujours la clé pour se passer de ce trio.