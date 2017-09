Le jour où le Parc des Princes a découvert Mbappé

Le 20 mars 2016, Leonardo Jardim titularise contre toute attente un jeune joueur de dix-sept ans pour un PSG-Monaco crucial dans la course à la deuxième place qui oppose le club de la Principauté à l'Olympique lyonnais. Son nom ? Kylian Mbappé.

1

Paris S-G Lyon Ligue 1 Conforama Diffusion sur

Aucun complexe face à Maxwell

Globules rouge et bleu

Par Christophe Depincé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le principe de prudence est un réflexe tenace quand il s'agit d'évoquer ces joueurs pourtant amoureux du risque. Il ne faut pas exalter l'instant, juste se méfier de l'avenir et relativiser le passé. Lorsque l'on doit tempérer la folie autour de Kylian Mbappé, le même pseudo-argument revient sans cesse : «» Comme si l'engouement était forcément un brin illégitime, comme si on avait peur d'en avoir trop fait et trop dit autour d'un joueur de dix-huit ans qui a pourtant déjà prouvé davantage que mille autres, dont les carrières seront fanées quand le phénomène aura encore toute la sienne devant lui. C'est vrai, Mbappé n'était pas encore tout à fait Mbappé avant le mois de février et la décision de Jardim de l'inscrire sur la feuille de match d'un huitième de finale de Ligue des champions. Ce qui apparaissait alors comme un pari osé. Mais il avait eu le temps de grandir, à sa manière, toujours plus vite que les autres. En décembre 2015, l'idole de Bondy jouait son premier match en professionnel. En février 2016, il marquait son premier but en Ligue 1. Huit jours plus tard, il goûtait à sa première titularisation à la Beaujoire. Trois semaines après, il découvrait déjà le Parc des Princes, dans la peau d'un titulaire, face à une équipe invaincue dans son antre depuis près de deux ans.» , note José- Karl Pierre-Fanfan, ancien joueur du PSG et de l' ASM . Ce soir-là, un dauphin moribond se présente, croit-on, en victime expiatoire chez le champion de France . Avec une tactique expérimentale et donc le petit Kylian, aux côtés d'un Lemar des grands soirs et d'un Vágner Love qui a encore un peu d'amour à donner. «, relance l'ancien défenseur. Maxwell ? Oui, car Mbappé a bien commencé sa vie professionnelle à droite, ce jour-là, dans un 5-2-3 sauce Jardim. «» , concède José- Karl . Après une série de trente-quatre matchs sans défaite à domicile, le PSG un poil suffisant de Laurent Blanc cède face à la malice, la rigueur et, il en faut, la réussite du onze de Jardim. 0-2, un penalty de Fabinho et un but de Vágner Love . Mbappé ne fait pas encore tourner la tête des statisticiens, mais il marque un peu les esprits, dont celui de Pierre-Fanfan la tulipe «Dix-huit mois après ses premiers pas au Parc, Mbappé va cette fois fouler la pelouse avec les couleurs locales et faire face à des attentes monumentales. De quoi lui mettre un peu de pression ? Réponse de l'ancien capitaine parisien : «» Comme pour sa première dans le jardin parisien, Mbappé devrait s'installer sur un côté droit qu'il ne chérit pas, mais qui ne l'empêchera pas de briller. «» Il n'est pas imprudent de penser que c'est réciproque.