Le jour où l'OM a renversé Montpellier 5-4

Si la légende de l'OM s'est nourrie de multiples exploits européens ou de titres hexagonaux, c'est pourtant un simple Marseille-Montpellier, match de championnat d'une saison de feu bouclée sans titre, qui a constitué le plus fou des scénarios de l'histoire du club.

Deux équipes de ouf

La patte Courbis

Le 12e homme, le vrai

Arnaud Clément

Si l'exercice 1998-1999 est resté comme l'un des plus mémorables de l'histoire de la D1, c'est en partie grâce auOM- Bordeaux , qui trouvera son épilogue au Parc des Princes grâce à la botte de Pascal Feindouno, mais aussi grâce au talent d'un Okocha venu claquer le plus beau but du championnat dès la première journée à Lescure ou d'un Wiltord terminant pichichi, ou encore à la pléiade de tous frais champions du monde réjouissant encore les stades hexagonaux à l'aube de la diaspora. Mais s'il est un match en particulier qui symbolise à lui seul la magie, le caractère étouffant ou la ferveur autour de cette saison-là, c'est bel et bien cet OM- Montpellier de la troisième journée. «» , pose d'entrée Jean-Christophe Rouvière, le Montpelliérain de toujours, âgé de 24 ans au moment des faits.Irrationnel pour les uns, complètement fou pour d'autres, magique pour ceux l'ayant vécu des gradins, les avis diffèrent pour qualifier cet épisode. Seule certitude, les protagonistes de l'époque ont bien du mal à se l'expliquer, même presque quinze ans après. «» , témoigne Philippe Delaye , toujours employé au MHSC. «» , rajoute Pascal Fugier. Et Laurent Robert , le grand espoir de l'époque, d'employer grosso modo le même champ lexical : «» Un ressentiment peu ou prou le même qu'on soit du côté des perdants ou des gagnants, Éric Roy se remémorant le caractère surnaturel de la chose : «Pour en rajouter une couche, le casting de l'époque est loin d'être vilain. «» , atteste Jean-Christophe Rouvière. D'un côté, l'armada marseillaise, forte des ambitions légitimes et du portefeuille de Robert -Louis Dreyfus, présente Blanc, Pirès, Ravanelli, Maurice , Gallas ou encore Bravo dans son onze de départ, Rolland Courbis se payant même le luxe d'asseoir Christophe Dugarry sur le banc avec Titi Camara ou Andreas Köpke . Côté montpelliérain, le squad de Jean-Louis Gasset a aussi fière allure avec son parfait amalgame d'anciens en défense, Sauzée, Baills, Silvestre ou Fugier en tête, et d'arguments offensifs reconnus ou en passe de l'être, que ce soit avec Gravelaine, Delaye, Robert ou Bakayoko, pas encore en modede tourterelles. «» , soutient d'ailleurs Philippe Delaye , comme pour signaler que le score à l'issue de la première période était tout sauf usurpé.Ce fut pourtant un grand débat des décortiqueurs de l'époque que de savoir si l'OM était passé à côté de ses quarante-cinq premières minutes ou si ces Héraultais avaient mangé du lion. Un peu des deux sans doute, encore que. «» , renchérit Delaye. Même constat pour Pascal Fugier, pour qui Montpellier avait fait la première mi-temps de rêve : «» Tellement bien qu'il ne faut que dix-neuf petites minutes à Robert , Sauzée et Bakayoko par deux fois pour plonger Stéphane Porato et sa bande dans un état de mort clinique. «» , se marre aujourd'hui Peter Luccin, qui quittera Madrid pour Dallas et son nouveau challenge en MLS d'ici quelques jours.Sur le terrain aussi, Éric Roy se rappelle du bourbier dans lequel il s'est retrouvé : «» D'autant que de par la configuration du Vélodrome et ce tunnel situé au coin du terrain, les joueurs doivent endurer quelques secondes de plus l'une des plus terribles broncas que le public ait jamais offert un soir de match. «» , tempère l'ancien coach des Aiglons, actuellement consultant pour beIN Sport. Pendant que Laurent Robert et consorts s'interrogent tout sourire sur la teneur de leur exploit à venir, coach Courbis remet les siens à flot. «» , note Luccin, confirmé dans ses propos par Éric Roy : «Pourtant, au retour des vestiaires, il ne se passe rien dans le premier quart d'heure. Rien ou presque, Jean Christophe Rouvière ayant lui le souvenir d'une assistance vidée de plusieurs milliers de supporters pleins de honte ou de colère, se prêtant au chambrage et lançant des « olés » de circonstance à chaque passe des visiteurs.. Arrive l'heure de jeu et le tournant du match. L'entrée de Dugarry ? Que nenni, plutôt le duel raté de Pascal Fugier. «» , raconte l'intéressé. «» , se marre aujourd'hui Philippe Delaye . Une poignée de secondes plus tard, le troisième champion du monde du groupe phocéen entre sur le pré. Et l'ami Fugier de penser que c'est bel et bien cet épisode qui change la donne : «» «» , se rappelle Laurent Robert C'est pourtant par le jeu que Marseille entame sa «» . Sur son premier ballon, Duga dépose un caviar sur la tête de Maurice et commence son argumentaire intitulé : «» Un doublé de la tête du Bordelais plus tard et l'OM a refait les trois quarts de son retard en dix minutes. «» , compare Pascal Fugier. D'autant que le glacial Vélodrome est devenu entre-temps un Vésuve qui pète le feu. «» , se souvient Rouvière. Philippe Delaye ne dit pas autre chose d'ailleurs : «» Ce même sentiment qui a permis à Éric Roy de voir le but de l'égalisation avant qu'il ne finisse façon Laurent Blanc face au Paraguay en huitièmes de finale : «Ce qui se passe dans le temps additionnel grâce à Laurent Blanc sur pénalty, après que Serredszum a accroché son ancien pote messin Pirès dans la surface. Rolland Courbis peut alors savourer une victoire qu'il avait pronostiqué pour rire à la mi-temps, en croisant Michel Mézy et Loulou Nicollin. Un Loulou beau joueur, venu féliciter les Olympiens dans leur vestiaire au terme de la rencontre. Comme pour rajouter à l'unicité du scénario, qui fera la Une des J.T. et même un peu plus comme l'atteste Rouvière : «» Le signe de l'extravagance de cette partie, qui garde une place particulière dans la mémoire de tous les protagonistes. «» , s'amuse Luccin. Et Rouvière le joyeux drille de trouver la formule juste pour justifier de l'énormité de cette soirée : «(450, ndlr)