Le jour où JPP a fêté sa première sélection en équipe de France

Il y a trente et un ans, le 26 février 1986, l’homme que l’on allait finir par surnommer JPP chantait pour la première fois La Marseillaise dans un Parc des Princes visiblement déjà conquis. Et c’est bien là la seule raison qui explique que l’on se souvienne aujourd’hui encore de ce match, fermé et peu engagé, contre l’Irlande du Nord.

1

De simple anonyme à futur leader

« Il a continué à impressionner au fil des mois »

Par Maxime Delcourt

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de la saison 1985-1986, Jean-Pierre Papin a déjà de sérieux arguments à faire valoir : après une première saison professionnelle plutôt solide en D2 avec Valenciennes (15 buts en 33 matchs), l’attaquant français quitte la France , monte en grade et rejoint le FC Bruges où sa folie à l’entrée de la surface fait des merveilles. En point d’orgue : un triplé en octobre 1985 contre Boavista en 32de finale de la C3. Si bien que lorsque José Touré se blesse quelques jours avant le rassemblement de l’équipe de France en février 1986, Henri Michel n’hésite pas à faire appel à ce petit Nordiste de vingt-deux ans pour affronter l’ Irlande du Nord Pourtant, au sein du groupe France , la convocation de celui que l’on ne surnomme pas encore JPP est loin d’être une évidence. La vérité, c’est qu’aucun des Bleus ne connaît son nom, ni son visage. «» , lâche Manuel Amoros, comme une évidence. Avant de préciser : «» , sourit de son côté Alain Giresse , avant que la machine à remonter le temps ne se mette lentement en place et que tout refasse surface peu à peu : «Le match en question se déroule dans un Parc des Princes enneigé : la rencontre est fermée, les Nord-Irlandais sont clairement venus pour défendre et les occasions se font plutôt rares. Au point d’insérer le doute dans la tête de Jean-Pierre Papin ? S’il avoua une légère déception après la rencontre, le Boulonnais a malgré tout de quoi être confiant au retour des vestiaires : auteur d’un match plein, constamment volontaire et dynamique, il a fait le boulot. Et Alain Giresse est aujourd’hui là pour confirmer : «» Enthousiaste, l’actuel sélectionneur du Mali poursuit : «Vrai : JPP impressionne tellement le staff d’ Henri Michel qu’il gagne en seulement cinq mois sa place pour la Coupe du monde 1986 au Mexique . Audacieux et instinctif, il est même titularisé pour le premier match contre le Canada et marque l’unique but de la rencontre. C’est sa première réalisation, elle lui permet d’étaler son potentiel à la face du monde, mais n’est pas encore suffisant pour lui assurer une place de titulaire indiscutable. Si Alain Giresse prétend qu’il «» et qu’avec un «» , le discours de Manuel Amoros diffère quelque peu. «, s’étonne-t-il encore.» Le meilleur de lui-même, JPP va le donner en équipe de France . Mais derrière ses trente buts en 54 sélections pointe certainement toujours le même regret : ne pas avoir su amener les tricolores à la consécration internationale.