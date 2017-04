Le jour où il y avait penalty sur Nilmar

Le 13 avril 2005, l’OL se déplaçait au Philips Stadion d’Eindhoven pour y affronter le PSV en quart de finale retour de la C1. Un match marqué par une grossière erreur d’arbitrage du Danois Kim Milton Nielsen, qui a probablement privé l’OL d’une des plus belles pages européennes de son histoire.

Aulas : « Le match le plus important de l’histoire du club »

Le show Mark van Bommel

Pas pénalty pour Lyon

Les larmes de Juninho, les joueurs du PSV dans le vestiaire des arbitres

Par Maxime Feuillet

Propos de Nicolas Puydebois, Johann Vogel et Grégory Coupet recueillis par MF

Douze ans plus tard, le souvenir reste toujours aussi douloureux pour les amoureux de l’Olympique lyonnais. Ainsi, lorsque Memphis Depay débarque au club, en janvier dernier, l’une des premières questions posées par Héloise Basson, journaliste à OLTV, au joueur formé au PSV Eindhoven , concerne cet accrochage entre Heurelho Gomes et Nilmar pendant la prolongation du quart de finale retour de la Ligue des champions cuvée 2004-2005 entre l’OL et le PSV . «, répond alors l’ailier néerlandais, avant de se montrer bien plus loquace une fois les images revisionnées.» Si les Lyonnais reprochent souvent à leurs voisins stéphanois leur manie de vivre dans le passé, ce «» ressemble pourtant trait pour trait «» des Ligériens à Glasgow en mai 1976. Deux faits de jeu qui auraient pu considérablement modifier le destin européen des deux clubs rhônalpins. Deux faits de jeu, aujourd’hui entrés dans l’Histoire et la mythologie de ces deux écuries, et dont la légende continue d’être perpétuée par les supporters et anciens joueurs des deux bords. Ainsi, au moment d’annoncer l’arrêt de sa carrière en 2015, l’ancien Lyonnais Jérémy Berthod terminait sa lettre de la sorte : «Premier de leur poule devant le Manchester United de Van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo , les hommes de Paul Le Guen terrassent ensuite le Werder Brême en huitièmes de finale avec un cinglant 7-2 au retour à Gerland. De quoi effrayer Johann Vogel , milieu suisse du PSV (1999-2005), après l’annonce du tirage au sort : «» Mais les joueurs de Guus Hiddink ne s’avouent pas pour autant vaincus d’avance : «» Et malgré la domination lyonnaise lors du match aller et la rapide ouverture du score signée Florent Malouda - du droit - dès la douzième minute de jeu, les joueurs du PSV font le dos rond et égalisent à dix minutes du terme grâce à Philip Cocu . Score final 1-1 et ballotage favorable pour les Néerlandais avant le retour au Philips Stadion huit jours plus tard.Ce 13 avril 2005 à Eindhoven, les Gones sont donc dans l’obligation d’inscrire au moins un but s’ils veulent poursuivre leur aventure européenne et se qualifier pour la première fois de leur histoire en demi-finale de la Ligue des champions. Un an après le rendez-vous manqué face au FC Porto de José Mourinho au même stade de la compétition, Jean-Michel Aulas fait monter la sauce dans la presse en parlant du «» . Et l’histoire semble être en marche lorsque Sylvain Wiltord fait trembler les filets sur la première occasion lyonnaise à la dixième minute de jeu, profitant d’une relance hasardeuse de l’international néerlandais Wilfred Bouma dans l’axe. «, témoigne Nicolas Puydebois, qui assiste à la rencontre depuis le banc de touche en tant que doublure de Greg Coupet.À la pause, le score est toujours à l’avantage des Lyonnais. «, explique aujourd’hui Puydebois.» Pas d’affolement non plus dans le camp d’en face selon les dires de Johann Vogel : «Les joueurs du PSV voient juste. Après seulement cinq petites minutes de jeu en seconde période, Alex , à la réception d’un coup franc de Van Bommel mal renvoyé par la défense lyonnaise, remet les deux équipes à égalité à la suite d’un superbe enchaînement contrôle poitrine - volée croisée. Les Néerlandais sont de retour et comptent bien jouer un mauvais tour aux Lyonnais. À commencer par Mark van Bommel , capitaine du club batave, qui démarre alors son numéro auprès de l’arbitre de la rencontre, le Danois Kim Milton Nielsen, à coups de grands sourires, contestations incessantes et petites tapes amicales sur l’épaule. «, avance Nicolas Puydebois.Si la tension se fait ressentir sur le terrain, la fin de match est plutôt cadenassée. Les deux équipes se neutralisent en attendant les prolongations. Score final 1-1, le public du Philips Stadion aura droit à trente minutes de frissons supplémentaires. Paul Le Guen remobilise alors ses troupes sur le bord du terrain et décide d’injecter du sang neuf sur le plan offensif en remplaçant Wiltord par le jeune attaquant brésilien Nilmar. Et le futur buteur de la Seleção ne tarde pas à se mettre en évidence. À la 100e minute de jeu, il profite d’un ballon dévié par Govou pour prendre de vitesse les défenseurs adverses Alex et Lee Young-Pyo et s’en va disputer le cuir au portier du PSV Heurelho Gomes dans un duel à la limite de la surface de réparation. Devancé sur sa sortie, le gardien brésilien fauche son compatriote qui s’effondre instantanément. Thierry Gilardi et Jean- Michel Larqué s’emportent depuis le poste commentateur : «» Malgré les revendications de Juninho et Ben Arfa, Kim Milton Nielsen n’accordera jamais ce pénalty aux Lyonnais. Une décision qui fera longtemps cauchemarder Grégory Coupet qui répond quand on l’interroge aujourd’hui sur cette rencontre : «, se marre son ancienne doublure Nicolas Puydebois.» Une décision arbitrale également surprenante aux yeux de Johann Vogel : «» Contacté pour lever le voile sur cette affaire, l’ex-arbitre international Kim Milton Nielsen n’a pas souhaité répondre à nos questions. Reste que ce pénalty non-sifflé aurait pu radicalement changer le cours de la rencontre puisqu’en cas de but lyonnais, les Bataves auraient dû marquer à deux reprises par la suite pour voir la demi-finale de C1. «» affirme Puydebois. Il n’en sera rien, l’OL et le PSV se départageront aux tirs au but.Pas vraiment en réussite dans cet exercice dans leur histoire, les Lyonnais placent donc leur survie européenne entre les gants de Grégory Coupet. «, avance Puydebois.» Impérial face à Beasley, le portier international assiste cependant aux échecs d’Essien puis Abidal aux premières loges avant de s’incliner sur le tir au but victorieux de Robert sous la pluie d’Eindhoven. L’OL est éliminé de la Ligue des champions et s’arrête une nouvelle fois en quarts de finale. Juninho , passablement énervé, quitte le terrain en larmes avant d’interpeller Paul Le Guen quelques minutes plus tard dans le vestiaire, lui reprochant notamment de ne pas avoir travaillé les tirs au but dans la préparation de la rencontre. Le visage marqué, l’entraineur lyonnais explique quelques minutes plus tard en zone mixte avoir vécu sa «» , précisant qu’un «» . Même son de cloche pour le président Aulas qui pointe du doigt la prestation de M.Nielsen : «Un autre détail trouble particulièrement les joueurs lyonnais après la rencontre. Puydebois : «» Dix ans après, cette élimination contre le PSV de Farfán, Ooijer, Park Ji-Sung ou Vennegoor of Hesselink ne semblait toujours pas digérée par Juninho qui revenait sur cette rencontre sur RMC en 2013 : «» Un constat partagé par Nicolas Puydebois : «» Mais le Lyon 2005 ne sera jamais le Saint-Étienne 1976.