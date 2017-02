Le jour où Guingamp a privé Monaco du titre

Pour le compte de la 37e journée de la saison 2002/2003, l’AS Monaco se rend au Roudourou afin de croire encore en ses chances de sacre en Ligue 1. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, la messe est dite : l’Olympique lyonnais est sacré champion de France. La faute à un En Avant de Guingamp en pleine bourre.

Au moment de lister les grandes équipes du championnat de France des années 2000, les premières références vont à l’Olympique lyonnais, septuple champion de France de 2002 à 2008, ou encore l’AS Monaco , championne en 2000 et vice-championne en 2003. Pourtant, une équipe moins prestigieuse avait aussi marqué les esprits le temps d’une saison : l’ En Avant de Guingamp . Un collectif qui va faire vaciller tour à tour l’ ASM et l’OL, en pleine bataille pour l’obtention du titre de champion cette année-là. La tâche paraît délicate pour les Bretons, mais pas à en croire les propos de Bertrand Marchand , l’entraîneur de l’EAG, en conférence de presse d'avant-match. «» Et pour cause, l’entraîneur possédait un plan de marche bien établi. «, rembobine Marchand.» En Avant toute.Mélange entre anciens joueurs confirmés et talents en plein essor, Guingamp surprend son monde, avec six victoires et un nul sur les sept dernières journées. Après un trou d'air lié à la blessure de Didier Drogba , l'EAG revient en bombe. «, rappelle Marchand.(défaite 4-0, ndlr)» Un match aller qui laisse aussi des souvenirs à Stéphane Carnot . «» Double motivation guingampaise, donc.Porté par le désir de continuer sur leur lancée, les Armoricains démarrent la rencontre pied au plancher. Vainqueur de la Coupe de la Ligue trois jours plus tôt contre Sochaux au Stade de France Monaco tient le choc, jusqu’à une action collective conclue par Stéphane Carnot (26). Le club de la Principauté, situé à trois points du leader lyonnais avant la rencontre, voit le titre s’éloigner. Dans les vestiaires, le discours de Marchand est limpide. «» Une stratégie parfaitement comprise par le groupe, qui permet à Carnot de doubler la mise (52). «, tempère l’intéressé.» En réalité, Monaco marquera juste après par Shabani Nonda, futur meilleur buteur de la saison (56). Dans l’Hérault, le score est toujours nul entre Lyon et Montpellier . Le suspense perdure.Les minutes passent, la pression monte. Face à eux, les joueurs de Didier Deschamps comprennent qu’ils sont opposés à un groupe ultra soudé. «, concède Marchand.» Le message est entendu. Sur un nouveau contre, le dernier cité trompe Flavio Roma et annihile les espoirs de titre pour le Rocher (3-1, 89). Le Roudourou entre en fusion, les joueurs se congratulent. De l’autre côté, la Dèche fait la moue. «, se souvient Marchand.Tandis que Guingamp s’apprête à marcher sur Lyon lors de la dernière journée, les vainqueurs du soir se réunissent à l’hôtel pour un moment de détente. «, évoque Marchand.» Parmi les instigateurs de la pêche au crustacé, Stéphane Carnot plaide coupable. «» Avec Drogba et Malouda dans l’équipe, quand même.