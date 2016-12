Le jour où Fiorèse a dégoûté le Parc

En 2006-07, le PSG débutait le championnat par la réception du FC Lorient. Le point de départ d’une saison galère, qui verra le club parisien lutter pour le maintien. Un match surtout marqué par l’animosité des supporters contre Fabrice Fiorèse... qui le leur rendra bien.

« Je ressemblais à Ronaldo. Je devais faire 90kg »

« Je me sentais intouchable »

Le Parc des Princes a toujours pris soin d’accueillir chaudement ceux qu’il considère comme des «» . À savoir, les (nombreux) anciens Parisiens transférés à l’OM. Mais un homme a eu droit à un traitement tout particulier : Fabrice Fiorèse. À l’été 2004, à cause d’une embrouille avec coach Vahid, le chouchou du Parc file à Marseille , suivre son pote Frédéric Déhu, dans les dernières minutes du mercato. Quelques semaines plus tard, Fiorèse goûte aux crampons de Sylvain Armand lors de PSG - OM . En tribunes, les banderoles fleurissent : «» , «» , «» Ambiance.» , explique Fabrice Fiorèse. Sur le plan sportif, ce transfert signe le déclin de celui qui brillait à Paris par ses passes décisives, depuis le couloir droit ou derrière Pedro Pauleta. Après un crochet au Qatar , et avant une fin de carrière rustique entre Amiens et l’ESTAC, Fiorèse débarque en prêt à Lorient , fin juillet 2006. Hasard du calendrier, le 5 août, le promu lorientais commence la saison au Parc des Princes. «(Errea, ndlr)» , raconte Fiorèse. Qualifié en Coupe d’Europe grâce à son titre en Coupe de France , le PSG nourrit plein d’ambitions. En face, les Merlus débarquent dans la capitale sur la pointe des pieds. «» , avoue le défenseur Sylvain Marchal , arrivé à Lorient en même temps que Fiorèse.Dès l’échauffement, le public du Parc annonce la couleur. À chaque touche de balle, Fiorèse se fait huer. «, rembobine Sylvain Marchal . "Je vous avais prévenus, les gars"» Parce que Fiorèse est vacciné : «"Vous allez voir ce que je vais vous montrer."» Fiorèse en a même oublié ses crampons à l'hôtel. «» Pour son premier match avec le PSG , Pierre- Alain Frau ouvre le score d’une belle frappe du gauche, à la demi-heure de jeu. «» , confirme Frau. Et l’agressivité va encore monter d’un cran, car dans la foulée, Lorient égalise grâce à... Fiorèse ! Le joueur honni célèbre vers le banc lorientais avec un doigt sur la bouche, en guise de réponse au public parisien. Avant la pause, Fabien Audard se troue une deuxième fois, permettant à Fabrice Pancrate de redonner l’avantage au PSG Sauf que sous son serre-tête, Fabrice Fiorèse est bien décidé à dégoûter le Parc pour de bon. Une passe ratée pour Rafik Saïfi lui revient dans les pieds et l’homme qui a reçu des mots doux toute la rencontre plante son doublé. «» , lâche Fiorèse. En seconde période, un certain André-Pierre Gignac débute pour la première fois en Ligue 1. Il sera l’auteur de la passe décisive pour le but vainqueur de Rafik Saïfi. 3-2 pour Lorient C'est l’annonce d’une saison qui sera très longue pour le PSG . «» , analyse Pierre- Alain Frau. Si le succès est un véritable acte fondateur pour les Merlus, qui iront chercher le maintien sans trembler, Fiorèse, lui, ne marquera plus aucun but de la saison en six apparitions. En attendant, ce soir-là, Fiorèse invite famille et amis au restaurant. «, se rappelle celui que l'on retrouve aujourd'hui derrière les fourneaux, à, à Annecy.