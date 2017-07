Entraîneur, un point c'est tout

"J’ai dû prendre la suite de Rolland Courbis dans un bordel monstre. Dans ces conditions, connaître les infrastructures, ça ne m’a pas suffi pour m’en sortir."

La pression du passe-droit

"Je ne pouvais pas imaginer être l’entraîneur qui ferait descendre le club en National. Or, au début, tout allait mal. Après les journées de travail, je rentrais directement chez moi parce que j’avais honte du regard des Monégasques."

"Zidane n’a rien prouvé comme entraîneur et il est désormais en charge des plus grandes stars mondiales."

Choisir les bonnes clés relationelles

"Les probabilités d’écorner votre réputation sont grandes. Il y a certes une période d’immunité mais elle s’effrite rapidement. Comme les Présidents de la République."

Pep Guardiola, Luis Enrique Diego Maradona, Michel Platini , Filippo et Simone Inzaghi Vincenzo Montella , Clarence Seedorf, Frank Rijkaard, Luis Aragonés Claude Puel … Très nombreux sont les hommes qui, après avoir fait lever les foules d’un club ou d’une sélection, en avoir été l’emblème ou le symbole en tant que joueur, se sont risqués à en devenir l’entraîneur. Parmi eux, certains ont triomphé et embelli encore plus leur image auprès des supporters. Le meilleur exemple ? Zinédine Zidane , évidemment. Mais il n’est pas rare d’observer d’anciennes gloires chuter et ne pas parvenir à porter au sommet des entités qu’elles avaient dans le cœur. En résulte une réputation souvent déchue dans la tête des fans. Ces mêmes fans qui portaient en triomphe leur idole avant qu’elle ne décide d’emprunter la casquette de technicien.Alors, entraîner unedans laquelle on a joué et réussi, est-ce une bonne idée ? En vérité, la question n’envahit guère les cerveaux des principaux concernés, qui se sentent souvent obligés de relever le défi quand on fait appel à eux. À l’image de Marco Simone, plus de 100 matchs et un championnat de France avec Monaco entre 1999 et 2003, qui ne peut qu’accepter lorsque le Prince Albert lui réclame de l’aide en 2011 : «pour Bernard Casoni, défenseur de l’Olympique de Marseille de 1990 à 1996 catapulté à la tête de l’équipe phocéenne en 1999 alors qu’il tient la réserve : «» Conséquence : Marseille termine 15e, Casoni est remercié et ne remettra plus jamais les pieds à l’OM.Idole du peuple ou pas, le coach est avant tout l’entraîneur. Avec tout ce que cela exige, et notamment l’obligation de résultats. «, rappelle Ludovic Lestrelin, sociologue du football et auteur d’un ouvrage sur les supporters de l’OM.Toujours à l’aide du modèle Marseille où il a été formé et où il a été entraîné par Didier Deschamps (seul capitaine à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles avec un club français), Garry Bocaly confirme : «» Même Luis Enrique , pourtant habitué au succès avec les– triplé C1-Championnat-coupe en 2015 notamment –, a estimé en conférence presse qu’ «» . Un statut qui n’assure aucun bouclier, donc.La pression sur l’ancien joueur emblématique devenu entraîneur serait même accrue. Les fans se remémorant les heures mythiques passées avec leur chouchou, l’attente serait bien plus forte qu’avec un coach classique. «, corrobore Ludovic Lestrelin.» «» , ajoute Casoni. Cette pression, Marco Simone l’a vécue de l’intérieur. Lorsqu’il débarque sur le Rocher, l’ ASM est en pleine crise, embourbée dans les bas-fonds de la Ligue 2. «Finalement, Simone réussira largement sa mission maintien… et sera remercié en fin de saison. Signe que l’aura propre à l’ancien joueur ne protège pas. Reste que la gloire du passé apporte tout de même son lot d’avantages. Quand des profils moins sexys devront batailler pour arracher le poste dans les plus grands clubs, les Zidane ou Guardiola n’ont pas à prouver quoi que ce soit pour devenir le manager principal. Ce qui avait d’ailleurs légèrement exaspéré Ottmar Hitzfeld, entraîneur suisse aux deux C1, lors de la nomination du Français au Real. Nomination qui ne serait due qu’à «» , comme il l’a souligné dans: «» Les 18 mois de Zizou à la tête du Real ont néanmoins donné tort à Hittzfeld.Au-delà des opportunités qui s’imposent d’elles-mêmes et du pistonnage, le joueur retraité peut également compter sur sa réputation et ce qu’elle en dégage auprès des joueurs. Qui a oublié les déclarations d’amour de Gabi Heinze à l’attention de Diego Maradona quand celui-ci a pris les rênes de la sélection argentine ? Jouer sous les ordres de Johan Cruyff, ce n’est pas la même chose qu’obéir à un inconnu. Ainsi, les joueurs se montrent au diapason, au moins dans un premier temps, quand il s’agit de respecter les ordres d’une légende. Même si ce crédit est loin d’être illimité pour Fabio Celestini : «Autre atout : le temps d’adaptation minimal, voire inexistant. Le joueur qui connait le club comme sa poche a moins de difficulté à s’installer dans son nouveau costume. «, témoigne Bocaly à propos du Bayonnais qui a redonné le goût des titres à l’OM après 17 ans de disette.» Avec un peu de bol, le nouveau coach peut avoir été bercé par la philosophie du club pendant quelques années. Comme Zidane avec le Real, où il fut adjoint d’Ancelotti et entraîneur des jeunes. «, reprend Casoni.N’empêche que l’échec survient bien plus souvent qu’on ne le croit. José Anigo l’a ainsi appris à ses dépens. Joueur de l’OM pendant près de dix ans (1979-1987), le Marseillais d’origine revient au club s’occuper du centre de formation au début des années 2000. Alors adoré par les abonnés du Vélodrome, le crâne rasé n’est plus le bienvenu aujourd’hui. La raison ? Des passages loupés au poste d’entraîneur. «, relate Ludovic Lestrelin.» Que Didier Drogba, qui songe sérieusement à entraîner, réfléchisse bien à son avenir. Car son statut de roi à Chelsea et Marseille n’est pas un totem éternel.