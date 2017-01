0

Current African Player of the year, Pierre Emerick Aubameyang is in the building! #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/Gvl47Qb8nz — Glo (@GloWorld) 5 janvier 2017

Congrats to you @riyadmahrez26.7 See you for this africa Cup Une photo publiée par Aubameyang (@aubameyang97) le 5 Janv. 2017 à 15h42 PST

Tout le gratin du football africain s'était donné rendez-vous ce jeudi soir à Abuja, au Nigéria, pour la cérémonie des Glo CAF awards 2016, qui a vu Riyad Mahrez remporter le titre de jouer africain de l'année . L'occasion pour les joueurs de dégainer leur plus beau costume. Enfin sauf pour l'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang , qui est arrivé avec une jolie panoplie casquette, tee-shirt rouge à paillette, jogging et baskets rouge fluo. Pour sa défense, le Gabonais avait prévu, lui aussi, de venir en costard trois pièces, mais sa valise a été perdue par la compagnie aérienne qui le déposait au Nigéria.Double défaite pour Aubam qui s'est fait surclasser par Riyad Mahrez au classement du joueur africain de l'année et à celui du joueur le plus classe de la cérémonie.