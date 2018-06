24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

¿El mejor titular de la historia? pic.twitter.com/jbbvBEkuyG — Mi Cuenta Ve (@micuentave) 28 juin 2018

Les Mexicains ils sont intenables. ? pic.twitter.com/lYRLgWLERK — Coupe du monde 2018 ?? (@FrenchCDM2018) 28 juin 2018

[VIDEO BUT] #SNGCOL Yerry Mina s’offre un nouveau but dans cette #CM2018 Une superbe tête sur corner ! Le Sénégal est éliminé !Suivez 100% des matchs de la Coupe du monde de la FIFA seulement sur beIN SPORTShttps://t.co/YMZZO0iI0o — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 juin 2018

Par Mathieu Rollinger

Après cinq jours de recherche, toujours aucune trace de l’équipe de jeunes footballeurs thaïlandais. Partis avec leur éducateur en excursion dans une grotte, les douze garçons (âgés de 11 à 16 ans) ont été surpris par la montée des eaux due à la mousson. Les secours cherchent un autre accès, mais leur chance de survie s’amenuisent chaque heure. Si leur situation n’est enviable pour personne, les Allemands réfléchissent tout de même à trouver leur propre spot pour se terrer et disparaître de la circulation après leur élimination.Malgré la victoire de la veille, les Brésiliens ont passé une nuit difficile. La faute à des matelas qui seraient inconfortables et ont déjà mis l’un des leurs au tapis, en la personne de Marcelo , victime mercredi soir d’une blessure aux lombaire. C’est en tout cas ce qu’a suggéré la veille leur médecin, Rodrigo Lasmar, qui impute à la literie la blessure aux lombaires de Marcelo face à la Serbie . «, a détaillé le doc en zone mixte.Côté kiosque, la presse se déchaîne à la suite de l’élimination de l’ Allemagne . Et le point Godwin n’est jamais loin.Top départ pour les 834 688 candidats au brevet des collèges, avec l’épreuve de français. Mais l’affiche de l’année et première confrontation avec un examen national pour les troisièmes manque clairement de suspense, puisqu'une bonne partie d’entre eux sont sûrs de le décrocher uniquement par le contrôle continu. Un peu comme la Belgique et l’ Angleterre qui se retrouveront pour le choc du groupe H, en étant déjà qualifiés et donc n’auront pas besoin de s’employer pour décrocher leur sésame.En tout cas s’il y en a un qu’il ne faut pas laisser copier pendant la dictée, c’est bien Ngolo Kanté, qui d’après Samuel Umtiti , est du genre à « tricher au jeu de cartes » Pendant sa composition, Thomas Lemar enchaîne banalités sur banalités, avec une conclusion éliminatoire : «» Bah, c’est laquoi.Les dirigeants européens se rencontrent à Bruxelles pour évoquer la politique migratoire. Mais d’autres responsables politiques préfèrent se réjouir de voir un groupe de 23 personnes à la dérive, puisque Jean-Luc Mélenchon et ses camarades n’ont pas hésité à régler leurs comptes avec l’ Allemagne à travers son élimination du Mondial. «» , a également écrit le député insoumis Bastien Lachaud sur Twitter. Ambiance.Plus cordial, le Premier ministre belge Charles Michel , qui offre à son homologue anglaise, Theresa May, un maillot des Diables rouges en prévision du match de la soirée. Floqué du numéro 10 d’ Eden Hazard bien sûr. Mais le chef du gouvernement belge n’a pas oublié ses autres collègues puisque d’après la RTBF il a aussi distribué des écharpes rouge et noir à ses collègues néerlandais, luxembourgeois et irlandais. Ce lourd.Éliminé avec le Maroc Younès Belhanda met les pieds dans le plat : «[...], a-t-il tempéré avant d’asséner à nouveau.» Et top à la théorie du complot !Une certitude pour ce Mondial, les Mexicains comptent la mettre à tout le monde. Et toujours avec bon goût.La société Lafarge, spécialisée dans le ciment, est mise en examen dans l’enquête sur des soupçons de financement du terrorisme en Syrie et est placée sous contrôle judiciaire. La Pologne , le Sénégal , la Colombie et le Japon se disputent un marché laissé libre, puisque chaque équipe bétonne comme jamais en ce début de match.Driiiing ! Bednarek sort la Pologne de son lit et lui offre une victoire pour le fun et entraîne à ce moment le Japon dans sa chute.Dans l’autre rencontre, Yerry Mina enfonce Khadim N’Diaye dans le fond de ses filets, et le Sénégal au classement. La Colombie chope petitement la première place du groupe.Mais cette célébration chaîne humaine, c'est non.Égalité parfaite entre le Japon et le Sénégal , mais les Asiatiques attrapent la seconde place à la faveur de deux petits cartons jaunes en moins. La Casio fonctionnait bien, et les Samouraïs bleus sont les derniers à pouvoir contrer l'hégémonie européano-latino-américaine. Courage.» Pas de Claire Chazal, mais une consécration quand même pour la chanson de Ngolo Kanté, qui a eu droit à sa petite reprise dans le JT de TF1. Si ça ne suffit pas pour gagner le cœur des Français... Prochaine étape : le 13h de Pernaut.Pour la première fois de son histoire, le Panama mène un match en Coupe du monde. Mais Felipe Baloy restera son seul véritable buteur, puisque le but est donné au Tunisien Meriah contre son camp.Januzaj rompt la tranquilité du dîner familial entre Belges et Anglais d’une superbe frappe enroulée. Au bout de son pied, une victoire pour les Diables rouges et une première place du groupe. Les Belges joueront le Japon en huitièmes, les Anglais défieront la Colombie Le 2500but de l’histoire de la Coupe du monde est pour Ben Youssef qui égalise pour les Aigles de Carthage. Tout rond.Cœur avec les doigts pour Wahbi Khazri qui donne la victoire à la Tunisie (2-1). Deux buts, deux passes dé pour le Cavani tunisien dans ce Mondial. Le dernier but de cette phase de poules, avant que les choses sérieuses commencent dès samedi avec France Argentine . C'est quand qu'on commence à trembler ?