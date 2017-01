Le jet de pétard est aussi pratiqué chez les Lyonnais

2

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les explosés sont aussi les exploseurs.Le 3 décembre 2016 à Metz , des pétards étaient lancés depuis le kop de la tribune est du stade Saint-Symphorien et avaient explosé à proximité du gardien de l'OL Anthony Lopes . «» , grondait alors Jean-Michel Aulas , dénonçant l'incivilité de certains supporters et la négligence de ses homologues messins. Le 5 janvier, on apprenait que le match serait rejoué.Six semaines plus tard, ce sont cette fois des supporters lyonnais qui ont été pris la main dans le sac. Ce dimanche à Caen , certains ultras ont balancé leurs engins pyrotechniques depuis le parcage visiteurs sur la pelouse de Michel -d'Ornano. Des pétards qui ont atterri pas très loin d'Antony Lopes, qui décidément a faculté de s'attirer la poudre, mais cette fois sans aucune gravité. Au final, sept ultras ont été interpellés, dont trois pour jets de projectiles.Comment il disait déjà, JMA ? Ah oui : «» CQFD.