Le Hertha Berlin veut jouer dans deux stades

C'est un peu comme si le Red Star jouait vraiment au Stade de France.Depuis longtemps, le Hertha Berlin souffre des 70 000 places du stade olympique qu'il peine à remplir de moitié. Le club de l'Ouest de la capitale allemande traîne depuis longtemps dans ses cartons le projet de construire sa propre enceinte à des dimensions plus adaptées. Comprenez, selon les dires de la direction, 55 000 places.Un déménagement de la Vieille dame serait problématique à plusieurs niveaux. D'abord pour le gouvernement du Land de Berlin, propriétaire du stade olympique, et qui subirait d'importantes pertes financières. Ensuite, pour les supporters eux-mêmes, sachant que les derniers plans du nouveau stade faisaient état d'une relocalisation dans la région voisine du Brandebourg. Finalement,la direction pourrait construire sa nouvelle antre dans Berlin même, à proximité du stade olympique, qu'il souhaite continuer à utiliser pour les rencontres au sommet, susceptibles d'accueillir plus de 55 000 spectateurs. Une solution qui arrangerait toutes les parties engagées et qui sera présentée en détails aux supporters au cours du mois de février.Hertha, le goût des choses (pas si) simples.