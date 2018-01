Le Hertha accroche Dortmund

6

Quarante secondes, douche comprise.Après une première mi-temps poussive, Davie Selke décide de prendre les choses en main et profite d'une erreur de marquage de Sokratis pour conclure un centre lumineux de Valentino Lazaro , moins d'une minute après la reprise. Mal payé pour un BvB dominateur dans la possession, mais qui se heurte à un redoutable bloc défensif berlinois. La paire Schürrle-Pulisic, alignée par Peter Stöger en lieu et place du duo Isak-Yarmolenko, peine à convaincre.La tâche s'avère d'autant plus difficile que Pierre-Emerick Aubameyang n'était à nouveau pas du voyage. Mais cette fois, la finition du Gabonais – plus que jamais sur le départ – n'a pas été déterminante puisque ses partenaires ont eu tout le mal du monde à se procurer des occasions. En témoigne le premier tir cadré des visiteurs, décoché par Pulicic à la 57Le Hertha aurait même pu doubler la mise à l'heure de jeu, mais Ondrej Duda , bien servi par Salomon Kalou , était hors jeu. Un sursaut d'orgueil pour Dortmund concrétisé par Kagawa, qui égalise de la tête dix minutes plus tard. Mérité, mais le BvB peut malgré tout nourrir le regret d'avoir été trop tendre en début de partie et de n'accrocher finalement qu'une provisoire troisième place.