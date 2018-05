Le Havre met la pression sur la Commission d'appel

1/ Saisie hier par le HAC, la Commission d'Appel de la @LFPfr n'a toujours pas fixé de date d'audience.Hier, dès la réception du communiqué de la LFP, le HAC a saisi en urgence la Commission d'Appel et s'étonne aujourd'hui de ne pas avoir encore été auditionné. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 23 mai 2018

2/ Par ailleurs le HAC attend toujours les différents procès-verbaux de la Commission des Compétitions qui ont motivé son refus, hier mardi, à la suite du recours du club. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 23 mai 2018

SB

Les Havrais persistent et signent, et alertent la Commission d'appel de la LFP.À ce jour, aucune date d'audition du HAC devant la Commission d'appel n'a été communiquée par cette dernière, après la saisie en urgence des représentants du Havre. Alors que le barrage aller entre Ajaccio et Toulouse a lieu ce mercredi à Montpellier à huis clos, les Havrais souhaitent un jugement en appel rapide pour espérer obtenir gain de cause, et faire annuler le barrage. Débouté mardi par la Commission des compétitions , le club normand demande ce mercredi dans un communiqué à la Commission d'appel de réagir au plus vite :Pas nés de la dernière pluie, les Havrais ne croient plus du tout en un revirement de situation, mais semblent en faire une affaire de principe.