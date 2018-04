Le HAC réalise la grosse affaire à Reims

Reims (4-4-2) : Mendy - Kamara, Disasi, Jeanvier (Bouhours, 33e), Métanire - Diego (Martin, 76e), Chavalerin, Da Cruz, Oudin (Kyei, 81e) - Chavarría, Siebatcheu. Entraîneur : David Guion.



Le Havre (4-2-3-1) : Thuram - Coulibaly, Camara, Moukoudi, Bese - Lekhal, Youga - Bonnet, Fontaine, Ferhat - Mateta (Moussiti-Oko, 88e). Entraîneur : Oswald Tanchot.

Jamais deux sans trois.En s’imposant par le plus petit des écarts à Auguste-Delaune ce lundi soir (0-1), Le Havre confirme son excellente forme et profite de ce match en retard de la 32journée (le match programmé initialement le 7 avril avait été repoussé en raison du décès du jeune Havrais Samba Diop) pour se relancer dans la course aux barrages. Un but de Harold « Sergent » Moukoudi a suffi pour régaler les quinze supporters havrais présents et assurer la cinquième place aux Ciel et Marine.Si les Rémois ouvrent les hostilités d’entrée de jeu, ce sont bien les Havrais qui se créent la première occasion franche à travers une volée d’ Amos Youga , bien arrêtée par Edouard Mendy , de nouveau décisif dans la foulée sur une percée de Jean-Philippe Mateta . Mais après le corner de Zinédine Ferhat, qui délivre au passage sa dix-septième passe décisive de la saison, le gardien rémois ne peut rien faire face à la tête surpuissante de Harold Moukoudi (0-1, 11). Une ouverture du score logique et qui vient confirmer l’écrasante domination normande, bien que les Champenois opposent une solide résistance, ponctuée de contres ravageurs, mais perturbée par la sortie prématurée de Julian Jeanvier , touché au genou.En deuxième période, la révolte rémoise ne cesse pas et il faut un Yohann Thuram décisif pour empêcher les hommes de David Guion de recoller au score. Dans un match où les deux camps se rendent coup pour coup, Edouard Mendy a bien failli faire les frais d’un excès d’engagement de Moukoudi, mais le portier formé au Havre s’en sort sans gravité et assure sa mission jusqu’au bout : ne pas encaisser une deuxième fois. En revanche, en attaque, les champions se cassent les dents sur une défense havraise inviolable emmenée par une charnière Moukoudi-Camara héroïque et un onze inamovible, puisque Oswald Tanchot n’a effectué son seul et unique changement qu’à deux minutes du terme.Belle opération desqui font tomber le leader à domicile et imitent la réserve qui avait réalisé la même performance face au Mans le week-end dernier. Et dire qu'avant ce match, le HAC était la plus mauvaise équipe de 2018 à l'extérieur avec 3 points pris sur 21 possibles... Les trois récoltés ce soir placent les Normands en position de force à deux journées de la fin du championnat.