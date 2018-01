Le Haillan est-il vraiment le pire endroit du monde pour un footballeur ?

En début de semaine, Willy Sagnol affirmait, face aux caméras de SFR Sport, que les difficultés rencontrées ces dernières saisons par Bordeaux étaient en partie dues aux installations du Haillan. Un lieu de vie exsangue, selon l'ancien entraîneur des Espoirs. Un constat que ne partagent pas certains anciens joueurs et entraîneurs des Girondins.

287

Un mythe

« Au Haillan, il y a tout ce dont un joueur de foot a besoin pour travailler de la meilleure manière. Willy Sagnol , il faut le laisser parler. »

Un vestiaire à 30 casiers

« C'est comme dans votre maison, il y a toujours des trucs à améliorer. Mais au Haillan, j'ai travaillé dans des bonnes conditions, c'était sympa. »

Un personnel « super »

Des terrains d'entraînement qui souffrent l'hiver

« C'est vrai que les terrains ne sont pas toujours au top. C'est la chose qu'il faudrait améliorer. »

Par Mathias Edwards

Tous propos recueillis par ME.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Selon Willy Sagnol , il n'y aurait donc «» que le centre d'entraînement du Haillan. La sentence est lourde, venant de celui qui fut licencié par les Girondins de Bordeaux en mars 2016, après presque deux saisons à la tête de l'équipe première. Pour étayer son propos, l'ancien latéral met en avant un terrain d'entraînement «» , des vestiaires et une salle de vie trop petits, et des employés que le régime des 35 heures empêche de travailler correctement. Au Haillan, le constat a étonné. À tel point que jeudi matin, l'ensemble du personnel du club s'est rendu sur le terrain d'entraînement, afin de manifester son soutien à l'équipe première , autant que pour protester contre les propos de Sagnol. Mais pour savoir si vraiment, le Haillan était le pire endroit possible pour un footballeur, le mieux était d'interroger quelques-uns de ses anciens pensionnaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas franchement d'accord avec Willy.Avant de se plonger en profondeur dans l'analyse des lieux, Francis Gillot , qui a entraîné les Girondins entre 2011 et 2014, précise que les propos tenus par son successeur sur le banc bordelais ressemblent à ceux d'un homme revanchard, «» . «» , embraye le technicien qui a récemment quitté Auxerre . Le constat est partagé par Michaël Ciani , qui a tenu la défense bordelaise durant trois saisons, de 2009 à 2012 : «, concède celui qui évolue aujourd'hui au Los Angeles Galaxy.Même son de cloche du côté de David Bellion , bordelais entre 2007 et 2014. «, récite celui qui a connu les installations de Manchester United . » Car Le Haillan, «» , pose efficacement Francis Gillot , au moment d'évoquer cet endroit si cher à ceux qui ont eu la chance d'en bénéficier sans en être un jour renvoyé. Une première série de constats que Carlos Henrique , bordelais durant neuf saisons, résume à sa manière : «. »Une fois posé le constat évident que non, Le Haillan n'est pas le pire endroit pour un footballeur, reste à entrer dans le détail de la déclaration de Willy Sagnol. Tout d'abord, qu'en est-il de ces «» et de cette «» ? «» s'étonne d'emblée Francis Gillot, en prenant connaissance de la déclaration de son confrère. «» , pose tout en pragmatisme le technicien qui trouve la disposition en demi-cercle de ce même vestiaire «» . Pour ce qui est de la salle réservée aux joueurs et jugée trop exiguë par Sagnol, Bellion l'estime largement assez grande pour claquer quelques parties de cartes, mais souligne également qu'elle n'était pas «» .. » Ciani, qui avoue avoir également connu plus d'espace dans le centre d'entraînement de la Lazio, ne cache pas qu'effectivement, «, avant de préciser que les installations actuelles sont. » Et Gillot d'étaler une nouvelle couche de pragmatisme : «. »Cadre mythique, salles petites, mais fonctionnelles, reste le cas des employés du Haillan. Ces fameux travailleurs soumis au régime des 35 heures, qui selon Willy Sagnol, manqueraient de disponibilité. Si David Bellion estime qu'il n'a pas à s'exprimer sur le sujet, car «» , un seul mot revient pour qualifier les relations entre les employés administratifs et les joueurs : «» . Ciani se félicite de n'avoir «» avec un employé du club, et qu'il a même «» , et Gillot élude en disant qu' «» . «» , explique Bellion pour expliquer ses bonnes relations avec le monde en général. Une maxime que Willy Sagnol serait probablement bien inspiré d'adopter.Le dernier point soulevé par Willy Sagnol, concernant les terrains d'entraînement «» , est finalement le seul que nos gaillards partagent unanimement. «, regrette Bellion.» «» , abonde Ciani. Francis Gillot, lui, s'en remet au bon sens populaire et à un pragmatisme décidément à toute épreuve : «. » Imparable. «. » Mais c'est David Bellion qui résume le mieux la pensée dominante chez ceux qui ont eu la chance d'être rémunéré pour fouler les pelouses pas toujours parfaites de la banlieue bordelaise : «. » Compris, Willy ?