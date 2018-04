Le HAC se relève en pensant à Samba Diop

Dans la course à la montée en Ligue 1, la soirée a été marquée par la surprenante défaite de Nîmes face à Sochaux (0-2) et la victoire de l'AC Ajaccio contre Nancy (2-0). Le Havre AC, lui, s'est relancé en battant le Gazélec Ajaccio et en rendant un magnifique hommage à Samba Diop, jeune Havrais décédé la semaine dernière.

