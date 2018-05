Le HAC demande à être déclaré vainqueur du barrage contre Ajaccio !

Au lendemain de son élimination houleuse à Ajaccio, le Havre AC demande à la LFP d'invalider le résultat et se dit prêt à accueillir Toulouse dès mercredi au Stade Océane.

8/ Nous demandons donc au titre du HAC, par rapport à ces violations des droits, que la @LFPfr déclare le match perdu pour l’AC Ajaccio par pénalités, le HAC vainqueur de ce match et la réception de l’équipe de Toulouse par le HAC au @StadeOceane mercredi soir pour les barrages. — HAC Football (@HAC_Foot) 21 mai 2018

Nathalie Boy de la Tour : « Ce sont des faits de jeu »

Par Mehdi Arhab

Dans un recours et sur ses réseaux sociaux, le HAC réclame à être déclaré vainqueur du pré-barrage qu'il a disputé dimanche soir à Ajaccio (2-2, 5-3 tab) . Selon le club normand, les conditions de la rencontre n'étaient pas suffisamment saines pour disputer ce match. De son coté, La présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour a réagi ce lundi aux incidents graves de la rencontre. Selon elle, les violences de dimanche ne sont que des «» .Pour appuyer sa demande, le club normand affirme notamment que «» ont été proférées à l'encontre des joueurs havrais. «» , ajoute le club.Ce matin, le quotidiena évoqué «» reçu par le président du HAC Vincent Volpe après le deuxième but du HAC inscrit par Mateta. Le boss normand avait ensuite dû quitter de toute urgence les tribunes du stade Francois-Coty. Il s'était alors réfugié dans le vestiaire, en compagnie de la député du Havre Agnès Firmin-Le Bodo.Nathalie Boy de la Tour, président de la LFP, s'est exprimée aujourd'hui pour botter en touche. «» , avance-t-elle.La tension était très élevée durant le match et a atteint un point de non retour en prolongation lorsque Jean-Philippe Mateta est allé fêter son but en imitant la célébration de son pote lyonnais Memphis Depay (Mateta est prêté au HAC par l'OL). «» , a t-elle ajouté.Nathalie Boy de la Tour n'a pas précisé si le caillassage du bus havrais vendredi - qui avait contraint les Havrais à avaler un deuxième aller retour Le Havre-Ajaccio moins de deux jours plus tard - relève aussi du «» .