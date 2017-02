Le GYM cultive sa différence

0

Il était une fois... pic.twitter.com/ViBb67fJmm — OGC Nice (@ogcnice) 2 février 2017

JD

Génie ou malaise ?Ce jeudi, l'OGC Nice a lâché une jolie pique sur son compte Twitter. Dans un court clip vidéo, le club azuréen donne le ton à vingt-quatre heures du derby face à l'AS Monaco. D'un côté, Matteo, mignon petitet sa maman fan de foot. De l'autre, Jean-Charles, jeune aristo du Rocher et sa maman follement inquiète. Tous deux se préparent à assister au derby. Le premier, en déplacement en deux roues avec son papa, maillot de Mario Balotelli (repenti) sur le dos. Le second, cravate rouge et veston de milord sur les épaules.Dans le jeu des clichés, tout y est. La cellule comm du club est même allée jusqu'à punaiser une écharpe du groupe Ultras Populaire Sud sur le mur de la piaule de Matteo, tandis que chez Jean-Charles, tout n'est que moulures au plafond et paire de patins à glace au pied du lit. Sur la table de chevet du Niçois, manette de Playstation. Sur celle du Monégasque, un cahier de vacances et un exemplaire de Libération. Si la vidéo est censée tacler la réputation snob des habitants de la Principauté, pas sûr que tous les Niçois se reconnaissent dans le slogan «» , pourtant bien trouvé.Dommage, le côté populaire, on y aurait presque cru si le Gym jouait encore au Ray.