Le guitariste de la Garde Républicaine invité au concert de U2 et Noel Gallagher

C'est ladu moment.Jean- Michel Mekil, gentil maréchal des logis-chef de la Garde républicaine qui a montré à la terre entière ce que c'était qu'une vraie rockstar en jouant « Don’t Look Back in Anger » de Oasis mardi dernier au stade de France , est l'homme du moment. Depuis ses riffs d'avant France- Angleterre , il enchaine les interviews dans lesquelles il mentionne sa passion pour la musique rock, et plus particulièrement pour Oasis et U2. Ça tombe bien, la bande de Bono est en concert les 25 et 26 juillet en France , avec Noel Gallagher en première partie. Et où se déroulent les concerts ? Au stade de France, pardi ! Du coup, le promoteur a décidé d'offrir des places au garde républicain qui a appris la nouvelle lors d'un coup de fil de l'AFP, à qui il a déclaré : «Un homme qui dit «» est forcément rock n' roll.