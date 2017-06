Sebastian Abreu va jouer pour le 25e club de sa carrière, égalant au passage le record de l'Allemand Lutz Pfannenstiel. Mais d'autres, véritables routards du ballon, ont fait encore mieux. Et ils livrent leur guide de voyage, pour ceux qui chaussent du 42 et pour les autres.

Roulez jeunesse

Vidéo

La technique de Gwen, la descente de Roger

Marseille tout puissant

Vidéo

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour lui, la réponse n'est pas 42. Pas encore. D'ailleurs, cherche-t-il vraiment la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste ? Non, la quête de Sebastian Abreu est plus simple, elle tient en trois mots : ballon, buts et plaisir. Trois mots et désormais 25 clubs, puisque l'autreest parti pour jouer avec le modeste Deportes Puerto Montt, en deuxième division chilienne. Il égalera au passage l'Allemand Lutz Pfannenstiel , qui a signé dans 31 clubs, mais n'a gardé les bois que de 25. Et si l'Uruguayen fou a déjà prévu de prendre seul le record en rejoignant en février prochain, et à 41 printemps, le Santa Tecla FC au Salvador , Pfannenstiel a lui réalisé le rêve d'un paquet de globe-trotters modernes, à savoir courir sur les cinq continents. Parce que oui, collectionner leset lesn'est pas réservé aux Sud-Américains sur le déclin. Un projet de vie au contraire accessible au premier licencié de District venu, à condition de partir avec un bon guide.Si Lutz Pfannenstiel parcourt désormais le monde pour alerter sur le réchauffement climatique, d'autres ne cherchent pas cette excuse pour remplir les pages de leur passeport. Thomas, Gwendolyn ou Christian font partie de ceux-là. Le premier, avec son cousin Romain et leur pote Aurélien, part un 12 juillet 2008 avec l'idée de jouer au foot au hasard des rencontres, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. 18 mois de voyage, et une conclusion : «» Bon. Fin de l'histoire ? Gwendolyn, professionnelle pendant quelques mois à Santos et habituée desen Californie depuis, apporte un conseil utile : «» Et pour s'y intégrer, celle qui est partie avec Luke réaliser, un film sur ces matchs improvisés, a une technique toute simple : «Christian est un compatriote duéternel, il a une autre technique à proposer : depuis 2002 et tous les quatre ans, lui ou un autre trimbale un seul et unique ballon,, pour un voyage au long cours jusqu'à la Coupe du monde. Et quand il veut jouer, il le sort, le met au sol et le passe à la première personne intéressée : «» Une fois quand il a fallu se battre avec un Chinois pour récupérer le précieux, une seconde lorsqu'un athlète paralympique n'avait pas très bien compris la consigne et embarqué le ballon chez lui. Cela dit, Christian évite de verser dans l'évangélisme et préfère prévenir : «» En l'occurrence, faire signer le cuir par tous les joueurs pour le transformer couche après couche.Mais, pour jouer, pas besoin d'avoir toujours son ballon sur soi. Thomas est parti avec un ballon, «» . Question matos, Gwen fait dans l': «» Pour l'Américaine, au-delà de l'équipement, les deux qualités essentielles à emporter avec soi sont le courage «» , et la technique «» .Dernière chose indispensable pour les aventuriers de la balle : savoir chambrer, ou se faire chambrer. Thomas rapporte une histoire venue d'Afrique, du Cameroun plus précisément : «» De l'inconvénient de jouer à l'extérieur sur la, du nom du livre tiré de leur voyage.Mis à part la blessure, les risques du jeu improvisé sont finalement limités. Si Thomas et ses acolytes se sont fait courser au Ghana , ils n'étaient alors pas sur le terrain. Au contraire, pour Gwendolyn, le ballon est comme un drapeau blanc : «» Pour elle, le plus grand danger est de tomber sur un match chiant : «grumpy,» Mais en amont, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais match ? «» retourne Gwen. «» Un truc beau comme une campagne de l'UEFA pour dire non au racisme.Reste qu'au-delà de la collection de souvenirs à rapporter (matchs dans une forêt de baobabs, au milieu des temples bouddhistes, sur le salar d'Uyuni ; troisième mi-temps au saké japonais, à la Brahma brésilienne, au couscous franco-algérien...), il reste une question, la seule qui vaille vraiment : qui sont les meilleurs ? Puisque Christian évacue en citant «» , il faut se tourner vers Gwen pour obtenir un début de réponse. Pour l'Américaine, c'est en Afrique que les femmes sont les plus habiles et au Brésil que la population est aussi uniformément qualifiée balle au pied. Mais son plus grand souvenir reste français : «» Plusieurs tours du monde pour réaliser qu'en fait, la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste n'est pas 42, mais bien 13. C'était bien la peine.