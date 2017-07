Le guide du ballon rond comme un coing

Non, ce n'est pas bieng de jouer bourré. Mais parfois, on n'a pas le choix. Heureusement, un manuel de survie existe. Le voilà.

Les vacances. Le rendez-vous avec les potes, le Tetris du coffre – un sac en plus, c'est un pack en moins –, les longues heures de caisse et, enfin, l'arrivée au camping Pascalounet** de Martigues. Il est 17 heures, les jambes trépignent et le gosier hurle. Les tentes deux secondes sont balancées à la va-vite, la chaises pliantes déjà sorties, un cubi fait office de table magique. Quelques bières, un, deux, trois verres de rosé pas vraiment frais, et un shot pour marquer le coup parce que vraiment, «» ! Pile au moment de claquer le gobelet, le ballon oublié au pied de la haie fait son apparition. Poussé par le destin, il rebondit doucement et vient mourir contre le cubi, suppliant comme un chaton de jouer avec lui. Ni une, ni deux, mais trois cul-secs pour un échauffement express avec l'autre groupe de potes, celui de Rennes , passant par-là, et deux équipes se retrouvent alignées de biais. Le coup d'envoi va être donné. Seul souci, tout le monde est pété.Encore que, jusqu'ici, tout va bien. Pendant que les Bretons se motivent à coups de «» – car ils n'ont pas bu intentionnellement cette picole , c'est la bouteille qui leur a fait de l'oeil –, de l'autre côté, une tactique se dessine : ce soir, c'est tiki-taka sur le Maracanã qu'est l'emplacement B12 du Pascalounet**. Erreur. Si un mec comme Morten avait pris la parole, il aurait certes été trop tard pour prévenir que «» , mais il aurait pu donner une consigne de jeu assez simple : «» Et Morten aurait été écouté dans la mesure des capacités de chacun, parce que Morten sait de quoi il parle. Lass é de s'entendre pérorer, à chaque coup dans le pif, qu'il aurait pu être joueur professionnel sans cette vilaine blessure à 16 ans, fatigué de radoter, entre deux tournées, son histoire d'essai au club pro de Vålerenga, et surtout saoulé d'entendre ses potes, accoudés au bar, débiter les mêmes prétentions que lui, le Norvégien a décidé de répondre à cette question : est-on vraiment si bon qu'on le croit quand on est rincé ? Alors Morten a organisé un match dans les règles de l'art, à l'exception d'une seule : pour qu'un pion soit valable, le buteur doit être contrôlé à un gramme minimum. Un truc simple comme santé.De son expérience, Morten n'a pas tiré un livre, puisque «» , mais un conseil et une leçon. Le conseil, c'est donc de la jouer perso, mais pas trop : «» , soit une illusion connue de tous ceux ayant un jour cru sentir George Best pencher son regard vitreux sur le berceau de leur cuite. «» Quant à la leçon, c'est celle que toute performance demande pratique : «» Le pire, Morten l'a vécu : «» C'est que dans la cuite comme dans toute réussite, l'entourage joue un rôle primordial.Si, avec un gardien comme celui de Morten – une bête de «» – tout est plus compliqué, avoir un docteur Collado dans sa team peut en revanche permettre de sauver les apparences. Le médecin du sport, passé par la Ligue de Méditerranée de foot et par l'équipe de France paralympique de triathlon à Rio, n'est pas du genre à refuser une consultation. En apéritif, il sert les précautions d'usage : «» Ok, mais après ? Si le mal est fait et que l'on se retrouve Souley comme Diawara sur le pré ? «» rigole le doc'. Utile, pour tous ceux qui ne mènent pas « une vie de bâtard » Sur le plan de la tactique, le docteur rejoint Morten : lorsque l'alcool remonte entre les chicots, il y a impossibilité de distiller des passes limpides comme une vodka polonaise : «» Oeil fermé ou pas, mieux vaut donc y aller tout seul, validant ainsi cette étude selon laquelle l'alcool favoriserait les idées de droite. Mais le problème dans cette situation, c'est que les guiboles aussi ont tendance à prendre leur indépendance : «» averti Dr Collado, «(et non pas à gin, ndlr)» Alors que les histoires d'alcool finissent mal, en général.En fait, rond comme une queue de pelle, il n'y a qu'une seule chose à faire : boire. Mais de l'eau, et sans pastis de préférence : «» propose le docteur. Et la galette, une bonne idée ? «(rires) » Finalement, puisque le médecin impose aussi la douche froide et interdit le café fort, le mieux est peut-être de retourner écouter le sage Morten. Lui, c'est sûr, il ne le refera jamais : «(rires) » Dommage qu'il n'y ait pas de paniers au Pascalounet**.