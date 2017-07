Le Groupama Stadium, donc...

HL

Le Parc OL, qui portait ce nom depuis son inauguration en janvier 2016, s'appelle désormais le Groupama Stadium. Après quinze jours de négociations, l"Olympique lyonnais et a société d'assurance sont parvenus à un accord de trois ans. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.Le partenariat entre Groupama et l'OL était déjà particulièrement développé depuis plusieurs années, le centre d'entraînement et le centre de formation portant le nom de la compagnie d'assurance. Les maillots lyonnais sont également sponsorisés par l'entreprise française. Jean Michel Aulas n'a pas manqué de se féliciter de cet accord commercial. Au quotidien régional, le boss de l'OL a affirmé assez modestement qu'il s'agissait de «Bienvenue dans le monde moderne.