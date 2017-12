Le gros manqué d'Origi face à Leipzig

[VIDEO] Wolfsbourg : L'incroyable raté de Divock Origi ! L'ancien lillois avait pourtant l'occasion de donner l'avantage à son équipe https://t.co/qbIdwG2AFo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 décembre 2017

Mardi soir, Wolfsburg a tenu en échec le RB Leipzig, dauphin du Bayern outre-Rhin, à la Volkswagen Arena (1-1). Mais les Loups auraient même pu faire un gros coup, si Divock Origi avaient été plus tueur : l'ancien-Lillois, prêté par Liverpool a mangé la feuille de match. Ni plus, ni moins.L'action a eu lieu à moins d'un quart d'heure du terme : William déborde coté gauche et tente un centre, que Konaté ne peut que dévier. Origi, qui s'était démarqué, se retrouve seul face à la cage vide. Mais la tentative du gauche du Belge termine bizarrement à coté.En Premier League, Troy Deeney n'a pas non plus été en reste, dans le match de dingue entre Crystal Palace et Watford (2-1).