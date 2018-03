Le gros dérapage du président de la FA

4

NB

Tremble, Angleterre puritaine.Depuis des semaines, Pep Guardiola arbore fièrement sur sa veste un ruban jaune, symbole de son soutien aux quatre politiciens catalans emprisonnés en octobre après le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Dimanche, Martin Glenn, président de la Football Association, la Fédération de football anglaise, s'est fâché tout rouge et a répété qu'il était hors de question de laisser la politique s'immiscer sur les terrains de foot.» , a maladroitement osé Glenn.Sans surprise, la juxtaposition de la croix gammée et l'étoile de David a provoqué un tollé, notamment auprès de la communauté juive qui a vite fait part de son indignation. Glenn a assez logiquement présenté ses excuses lundi auprès de Simon Johnson, président de la JLC (Jewish Leadership Council) et de l'association, qui combat le racisme dans le football en Angleterre.L'inconvénient de déraper à l'oral, c'est qu'on ne peut pas jeter la pierre à son community manager.