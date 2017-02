Le Grec de Gelsenkirchen

Grec installé à Gelsenkirchen depuis plus de quarante ans, Stavros Lemonakis vit les 16es de Ligue Europa de cette saison comme aucun autre. Supporter à la fois du PAOK et Schalke 04, il a vendu des gyros à un champion du monde et attire l'attention des médias depuis son petit Imbiss ouvert depuis plus de trente ans. Portrait du vendeur grec le plus célèbre de Gelsenkirchen.

Premiers amours

Le Grec de Neuer

Le 16e tout bénef

Par Côme Tessier

Stavros Lemonakis est un homme très demandé depuis quelques mois. Le téléphone de son restaurant sonne continuellement. Ce n'est pas tellement pour réserver une table. Stavros Lemonakis ne tient pas un restaurant à la mode, étoilé et chic. Lui n'a qu'un restaurant grec tout simple, uncomme l' Allemagne en compte tant au hasard des rues et des quartiers. Seulement le hasard a voulu que Schalke 04 affronte cette saison, en seizièmes de finale de la Ligue Europa, le club grec du PAOK Salonique . Depuis ce 12 décembre 2016 et le tirage au sort de la C3, tout le monde revient vers lui.Alors, en appelant son restaurant de Gelsenkirchen, l'homme de 59 ans est un peu embêté de ne pas pouvoir répondre à la sollicitation tout de suite. «» Mais il apprécie de pouvoir discuter avec les médias, répondre aux questions qui affluent de toute part., WDR3,... Tous viennent le voir. «» Si aujourd'hui, Stavros Lemonakis attire autant l'attention, c'est parce que son cœur va devoir se partager en deux. D'un côté Schalke. De l'autre, le PAOK À la fin des années 50, Stavros Lemonakis naît dans le nord de la Grèce . À Thessalonique. Mais à quatorze ans, c'est le temps de partir loin de sa patrie. Il déménage en Allemagne et s'installe dans la Ruhr, comme tant d'autres immigrés grecs. «» La ville du bassin ouvrier devient la sienne. Il y trouve son nouveau foyer. Et comme n'importe quel ado des environs, le bleu roi de Schalke 04 lui prend au cœur. Il confesse volontiers une acclimatation sportive rapide. «En 1997, pour la finale de la Coupe UEFA, il monte même un stratagème avec un ami médecin-chef pour entrer au Parkstadion archi-comble... à l'intérieur d'une ambulance. L'astuce fonctionne et il peut profiter du but de Wilmots qui porte lesà un succès décisif avant le match retour. Déjà happé par le football, le jeune Grec se découvre en même temps une affection pour la cuisine. «» Stavros Lemonakis commence ainsi à vendre des gyros ( «» , la différence fondamentale par rapport au döner kebab) et à se faire un nom, en menant une petite vie tranquille dans le quartier de Schaffrath.Parfois, ses passions se rejoignent depuis son nouveau camp de base. Petit à petit, des joueurs de Schalke passent et les photos s'accumulent sur ledu restaurant. C'est notamment le cas, dans la dernière décennie, de Vasílios Pliátsikas et Kyriakos Papadopoulos. «» Sa renommée vient toutefois plus encore des habitudes de Manuel Neuer. Le champion du monde, à l'époque où il portait le maillot des, venait au Natassa Grill en bon voisin. «» , savoure Lemonakis. «La question se pose toutefois : est-ce vraiment sérieux de servir des gyros à un gardien de football ? Lemonakis défend son bout de gras âprement quand le sujet est abordé et assure ne pas avoir nui à la carrière de ses clients. Il en profite même pour glisser un peu de promo : «Évidemment, la semaine dernière, Stavros Lemonakis a regardé le match depuis son restaurant, en vibrant avant tout pour son Thessalonique natal. «(les supporters de Schalke ont notamment fait de la casse en centre-ville, ndlr)» Pas de stress pour autant. Cette affiche n'apporte que des bonnes choses pour le Grec.Même au niveau sportif, il se réjouit de la certitude «» De toute façon, pour le vendeur, l'histoire de ce seizième de C3 est tout bénef. Sauf pour un soir. Hors de question de travailler le soir du match. Stavros Lemonakis sera au stade, avec quelques amis venus directement depuis la Grèce jusque chez lui. Le Natassa Grill sera fermé et ne fera pas recette pour une fois. Même si Manuel Neuer se pointe, comme au bon vieux temps.