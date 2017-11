Le GRAND TOURNOI de la #SOFOOTLIGUE

Coup de tonnerre sur la planète #SOFOOTLIGUE. Vous pensiez que le classement actuel ressemblerait au classement final ? Faux. Un GRAND TOURNOI va débuter le 10 janvier 2018 à l'issue duquel l'équipe vainqueur sera officiellement sacrée championne de la première édition de la #SOFOOTLIGUE.

Le principe :

Après six mois passés à miser sur des clubs obscurs en Ligue Europa, sur le championnat belge et espérer une victoire de Strasbourg sur le Paris Saint-Germain, il est temps de savoir qui est le Grand Champion de cette première saison de la SoFootLigue. Comme le dirait l’immense Denis Brogniart, vous serez 160 équipes, soit 1760 joueurs, à vous affronter, mais à la fin, il n’en restera qu’un.





Le déroulement de la compétition :

Ici pas de grande révolution puisque le GRAND TOURNOI ressemblera fortement à la Coupe du monde imaginée par Jules Rimet. Simple. Une première phase de poules suivi d’une phase à élimination directe. Basique.



La phase de poules :



Sympa, nous vous laissons dix jours pour décuver de la soirée du Nouvel An avant de démarrer la compétition qui débutera donc le 10 janvier 2018. Les 160 équipes seront réparties dans 32 poules de cinq avec un principe de tête de série.



Chaque poule sera composée d’un membre de D1, de D2, de D3, de D4 et de D5 tirés aléatoirement. Après deux mois d’une bataille acharnée, le premier se qualifie en Ligue des champions et le second en Ligue Europa. Les autres pourront acheter quelques paquets de mouchoirs pour essuyer leurs larmes.



La phase à élimination directe :





Que ce soit pour la Ligue des champions comme pour la Ligue Europa, le principe est le même : une victoire et c’est une qualification au tour suivant, une défaite et c’est l’élimination. Le gagnant étant bien évidemment l’équipe qui obtient le score le plus élevé après 15 jours d’un duel acharné.





Le calendrier :

10 janvier -> 14 mars : Phase de poules

19 mars -> 1er avril : Huitièmes de finale

2 avril -> 15 avril : Quarts de finale

16 avril -> 6 mai : Demi-finales

7 mai -> 26 mai : La Grande Finale



Pour suivre au quotidien les infos, les récaps et les vannes de la SOFOOT LIGUE, allez voir le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE toutes les 5 minutes, c'est un ordre.



Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum, mais vous pouvez aussi nous contacter dans les commentaires de cette news.



Si vous avez débusqué un bug, shootez vos emails à bugs@fantasy.sofoot.com !



Vous pouvez suivre le compte Twitter de la SOFOOT Ligue pour avoir des infos sur les calculs de points, les meilleurs picks, sur les bugs et leurs corrections, etc. Donc à vos oiseaux bleus.



Rappel : toutes les infos, les règles, le tuto d'utilisation du jeu sont à retrouver dans cette news.





Plus gros, plus long, plus incertain, plus conflictuel, plus grand que la Coupe du monde 2018 en Russie , voici LE GRAND TOURNOI de la #SOFOOTLIGUE. Vous avez une équipe qui s’est créée récemment, vous voulez faire tomber lesou juste passer un bon moment, ce GRAND TOURNOI est fait pour vous. Et pour ceux qui veulent s’inscrire pour rejoindre l’aventure de la SoFootLigue, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com