Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur ce week-end.

Par Steven Oliveira

L’échauffement est terminé, les choses sérieuses arrivent.Vous faisiez un sans-faute, puis il a fallu écrire Jupp Heynckes . Dommage.Le Real et le Barça ? Vous laissez ça aux Footix. Vous, ce qui vous plaît, ce sont les matchs de division 2 allemande lors desquels la bière coule à flots. Puriste.Alors oui, la Ligue 1 est de plus en plus sexy, mais cela ne vous interdit pas de jeter aussi un œil sur ce qu’il se fait chez nos voisins.Et sinon à part le PSG , vous connaissez un peu le football ?Pour la dixième fois de l’année, non il n’y aura pas de questions sur le rugby ou le tennis dans ce quiz.Malgré la difficulté, vous avez haussé votre niveau de jeu. Bien, mais attention car un col hors catégorie approche.Eh oui, le RC Lens aussi est capable de gagner avec un score fleuve.Vous êtes allergiques à la Premier League. Vous avez raison, Manchester City est tellement ennuyant à voir jouer.Peut-on obtenir son bac en ne bossant que les maths ? Non. Peut-on avoir la moyenne à ce quiz en ne suivant que la Ligue 1 ? Non plus.Vous êtes lensois. Vous avez marqué le score du match, puis vous vous êtes remis le résumé de la rencontre. À votre retour, le temps du quiz était écoulé.Vous avez préféré le week-end chez votre belle-famille à ce Dijon-Paris Saint-Germain et vous n’auriez pas dû.Vous êtes une personne très dangereuse. Attachante certes, mais très dangereuse.Comment ça, vous ne vous intéressez pas à la Coupe du monde U17 ? Vous ferez moins les malins quand Amine Gouiri fera gagner la Coupe du monde 2022 à l’équipe de France Avoir la moyenne à ce quiz est aussi difficile que d’obtenir un 16 en philo au bac, alors bravo à vous.La Serie A n’a aucun secret pour vous. Vous n’êtes donc pas Christophe Dugarry Vous êtes supporters d’ Arsenal . Courage.Vous ne savez pas compter jusqu’à 41 ou quoi ?