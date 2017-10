Le grand quiz du week-end

Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez bien passé votre temps devant votre téléviseur.

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la médaille, on va attendre encore un petit peu. Ce n'était « que » le mode amateur.Vous étiez seul tout le week-end, puis votre compagnon (ou compagne) est rentré(e) et a imposé le film du dimanche soir sur France 2. C’était bienPour le moment, ça passe, mais il va falloir élever votre niveau, car ça va être de plus en plus dur.Comme chaque week-end, vous vous en sortez en écrivant des chiffres au hasard. Attention, cette supercherie ne durera pas éternellement.Vous vous êtes arrêté en 2013. Quand Robert Lewandowski jouait au Borussia Dortmund, Maxwel Cornet au FC Metz, Philippe Mexès en équipe de France. Heureusement pour vous que Souleymane Camara n’a pas bougé de la Paillade.Circulez.Votre mari (ou femme) vous a quitté(e) cette semaine. Rien de mieux qu’une cure de football pour se remonter le moral.Non, Claudio Pizarro n’a pas encore pris sa retraite.Ah, quand ça touche de près ou de loin au championnat de France, il y a du monde. Mais pour le reste, c’est plus compliqué, hein ?Ne relâchez pas vos efforts, la moyenne est à portée de main. La semaine prochaine sera la bonne.Oui, la Liga truste la majorité des trophées européens depuis quelques années, mais vous avez aussi le droit de vous intéresser aux autres championnats. Est-ce que la Liga possède Benjamin Nivet ? Non.Vous avez acheté FIFA vendredi, et n’avez pas lâché la console depuis.Vous êtes une personne dangereuse. Très dangereuse. Sûrement le genre à faire le Rubik's Cube les yeux bandés en moins de six secondes.Non, il n’y a pas que le football dans la vie. Le cinéma aussi ça existe.Non, Pete Doherty n'est pas l’auteur de la phrase sur les pilules. Bien tenté quand même.Votre frère s’est marié avec une Chypriote, vote mère est hollandaise et votre père américain. Du coup, ces trois championnats n’ont aucun secret pour vous.Vous êtes supporter du RC Lens. Courage.Vous avez peut-être une vie sociale et c'est tout à votre honneur.