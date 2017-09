Le grand quiz du week-end

Vous avez bien suivi le foot ce week-end ? Ou bien vous avez préféré passer le week-end chez vos beaux-parents à jouer au Cluedo ? Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables.

Par Steven Oliveira

Pas la peine de partager votre score sur Twitter, ce n’est « que » le mode amateur, hein.Vous avez manqué Bordeaux Guingamp , et vous n’auriez pas dû.La Ligue 1 vous l’aimez, vous la regardez et c’est très bien. Mais, savez-vous qu’il existe d’autres championnats ?Vous n’y connaissez rien au football, mais vous avez réussi à vous en sortir en mettant des chiffres au hasard. Escroc, mais malin.Pour vous, il n’y a que le PSG dans la vie, le reste ne vous intéresse pas. Qatarix, va.Vous savez que Montpellier est leader du TOP 14 et nous sommes ravis pour vous, mais cela ne vous est d'aucune utilité ici.Costaud. Vous pouvez appeler votre mère pour lui apprendre la bonne nouvelle, elle devrait être fière de vous.Vous étiez sereins, puis il a fallu orthographier Willem Geubbels. Quand il aura reçu le Ballon d’or dans dix ans, vous ne ferez plus la faute.C’est toujours le même refrain avec vous. Et ce, depuis la sixième. Des notes légèrement au-dessus de la moyenne, mais sans tutoyer les sommets non plus. Allez, vous avez quand même le droit aux encouragements.Vous aviez prévu de faire une cure de football ce week-end, puis vous avez finalement décidé d’aller à la techno parade samedi. Quelle vie.Après avoir fait l’escroc au mode amateur, vous avez récidivé au mode international. Dommage, cette fois-ci il n’y avait que deux questions avec des chiffres.Vous êtes encore là, vous ?Vous vous appelez Jean. Opta Jean.Vous pensiez en avoir terminé avec Eder , et bien non, il est toujours là pour vous empêcher de gagner.Vous croyez que l’on ne vous a pas vu taper sur Google les questions ? En revanche, il faudra taper plus vite la prochaine fois.Vous aviez parié sur la victoire du Sporting , combinée à celle du Bayern et de Rostov . Cela vous a au moins permis d’obtenir un score convenable à ce quiz.Vous êtes supporter du Stade rennais. Courage.Vous pensiez que la technique de l’escroc fonctionnerait encore pour le mode légende ? Raté.