Le grand quiz du week-end

Vous avez bien suivi le foot ce week-end ? Ou bien vous avez préféré passer le week-end à décoller du papier peint dans votre nouvel appartement ? Sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables.

Par Kevin Charnay

: On redescend un peu les gars, s’il vous plaît. C’est marqué « mode amateur » . On va voir si vous faites les malins un peu plus tard.: Vous n’êtes pas une machine. Vous êtes simplement un homme, avec ses failles.: Vous êtes dégouté par cette Premier League qui pue le fric.: Vous suivez seulement la Ligue 1 et les Français qui évoluent à l’étranger. Vous entretenez le communautarisme et vous dormez sur vos deux oreilles. Vous êtes une mauvaise personne.: Vous savez compter jusqu’à huit. Pas ouf, mais suffisant pour trouver la réponse à la question 4. Pas pour celle de la question 8, malheureusement.: Qu’est-ce que vous foutez ici, sérieusement ?: Bon, ok. Là, vous commencez à gagner le droit de vous la racler. Mais on va encore patienter un peu avant de vous décerner la ceinture de champion.: Personne n’effacera jamais Ryan Giggs de votre cœur.: Vous avez la tête encore remplie de stéréotypes pourris sur la Serie, A alors vous ne la regardez pas. Vous êtes Christophe Dugarry.: La seule chose qui vous intéresse dans le foot, c’est les buts. Le reste, vous vous en carrez complètement. Regardez du hand, il y en a plein.: Vous faites partie de la famille de Mevlüt Erding.: On vous a dit de dégager d’ici, sérieusement.: Cette fois-ci, vous mettez vraiment tout le monde d’accord. On vous a mal parlé, désolé, on vous envoie la ceinture par Chronopost.: Tricheur, vilain pas beau.: Il faut vous poser les bonnes questions. Qu’est-ce que vous faisiez un dimanche à 18 heures devant un streaming ukrainien ?: Prendre deux minutes de sa journée et taper tous les scores possibles pour trouver le résultat d’un match kazakh, c’est pas beaucoup plus glorieux.: Le football, c’est pas que sur Twitter et Instagram, hein. Même si Benjamin Mendy est un très bon client.: Alors, on fait un peu moins les malins, là ? Rendez-vous la semaine prochaine.