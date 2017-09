Le grand quiz du week-end

La plage, les cocktails, la pétanque, tout cela est désormais derrière vous. La rentrée a sonné et c'est l'heure du contrôle. Alors, sortez vos stylos, votre feuille blanche et rangez vos portables.

par Steven Oliveira

Pas la peine de fanfaronner et de publier votre résultat sur les réseaux sociaux, il y avait écrit «» hein !Pour vous, vendredi ne rime pas avec football, mais bien avec. Alors, vous ne connaissez peut-être pas les buteurs de Metz-PSG, mais vous savez très bien que c’est Marvyn qui a quitté l'aventure.Oui c’est vous, vous êtes François le Français. Alors ce week-end, comme chaque week-end, vous vous êtes contentés de suivre la Ligue 1 et la Ligue 2.Vous avez gagné au Loto il y a six mois et êtes donc un nouveau riche. Résultat, vous ne suivez que le Paris Saint-Germain et Manchester City. En attendant qu'Amiens ne soit racheté par Emmanuel Macron.Vous n’y connaissez rien au football, mais après 28 tentatives différentes, vous avez tout de même trouvé le score de Manchester City-Liverpool. La persévérance paye toujours.Vous êtes venus en pensant qu’on allait vous poser des questions sur l’US Open, la Vuelta ou encore le TOP 14. Raté.Votre conjoint(e) est parti(e) en week-end avec ses ami(e)s, alors vous en avez profité pour vous faire une cure de football. Coquin(e).Vous aviez prévu de vous mater OM-Rennes, mais vous êtes tombé sur, avec Franck Dubosc et Kad Merad, et vous ne savez pas bien pourquoi, mais vous êtes resté scotché devant. Dommage, la défense de l’OM était bien plus drôle.Et oui, le National, le championnat écossais et le football féminin aussi ça se regarde.Vous êtes allergique au mercato. Du coup, vous mettez toujours un peu de temps pour assimiler tous les transferts. Vous saviez pour Neymar au PSG ?Vous êtes parti en week-end du côté de Cherbourg et personne ne vous juge pour cela. Heureusement que vous êtes fan de l'ASSE, car sinon vous auriez faitLe monde serait divisé en deux catégories : les juilletistes et les aoûtiens. Faux. Vous, vous partez en vacances en septembre et vous avez bien raison.Vous êtes Jamal Malik de. Ou alors vous êtes juste totalement cinglé.Vous aviez tout révisé, vous pensiez réussir ce test avec brio, mais vous avez buggé sur l'orthographe de cet arbitre allemande. Il ne fallait pas choisir espagnol en LV2.Vous avez tenté de tricher, mais le chrono a eu raison de vous. Vous avez tout de même accroché la moyenne. Merci Google.Vous aimez parier sur des matchs improbables. En revanche, le nom des buteurs ne vous intéresse que très peu.Vous êtes supporter de l'OGC Nice. Ou de l'AS Monaco.Vous auriez pu au moins faire l'effort de tenter de trouver le score du match danois.